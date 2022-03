La question de son transfert et des 22 millions d'euros dépensés n'est pas encore totalement évacuée. Comme on parle de l'un des investissements les plus importants réalisés par l'OM sur la planète mercato, il faudra montrer autre chose sur la durée pour faire vraiment oublier le montant de sa transaction. Mais depuis quelques mois maintenant, Gerson rassure un peu les Marseillais et retrouve par la même occasion le sourire, même si les performances collectives de l'OM ne sont pas au rendez-vous. "Je me sens plus heureux et content", a lancé l'ancien de Flamengo vendredi.

Malgré quelques fulgurances lors de ses premières sorties, lors desquelles on avait pu voir qu'il possédait des qualités certaines, Gerson a enchaîné pendant ses premiers mois sur la Canebière les prestations neutres ou sans relief. Dépassé par le rythme du jeu en Ligue 1, pas assez solide physiquement, l'international auriverde aux quatre sélections a ainsi passé ses premières rencontres avec le maillot phocéen sur le dos en laissant planer un doute sur son niveau réel. Les questions sur son utilisation intensive malgré ses performances s'accumulaient même dans les travées du Vélodrome, lui que Pablo Longoria avait décrit, au moment de sa signature, comme "le plus grand talent brésilien de sa génération".

Il nous aide à imposer notre idée du football

Son niveau ne justifie toujours pas encore ces propos dithyrambiques de la part du patron de l'OM. Mais s'il peut encore disparaître à certains moments comme face à Monaco après la pause, son impact sur le jeu de l'OM se fait de plus en plus ressentir. Baladé à droite ou à gauche au milieu de terrain mais aussi aligné milieu relayeur, offensif ou faux 9, Gerson, en vue face à Bâle jeudi, semble ainsi avoir pris ses marques à l'OM. Alors quand il n'est pas là, ça se ressent. "Ces derniers temps, il a vraiment répondu aux attentes. Gerson est totalement adapté à un nouveau pays, un nouveau football", a salué vendredi son coach Jorge Sampaoli, qui avait réclamé sa venue cet été et l'a toujours protégé. "Il nous aide à imposer notre idée du football. Il provoque, il élimine".

Si on ne sait jamais à quelle place il va commencer - comme on ne connaît d'ailleurs jamais en avance quel schéma Sampaoli va aligner -, l'ancien sélectionneur de l'Argentine ne s'en passe d'ailleurs presque plus au coup d'envoi, ravi de son apport et de sa polyvalence précieuse, qui lui permet de s'adapter à l'équipe en face. "Nos positionnements ont toujours à voir avec les espaces laissés par l'adversaire. Si nous avons placé Gerson à gauche contre Bâle, c'était pour fixer à l'extérieur, permettre à Payet de jouer plus intérieur et à Kolasinac de monter de façon plus linéaire", a expliqué Sampaoli vendredi.

A partir du moment où on se libère de ce qu'on peut lire…

Considéré au Brésil comme le meilleur joueur du championnat local l'année passée, Gerson l'avoue sans problème aujourd'hui : il a dû travailler pour se mettre au niveau de la Ligue 1, un championnat différent, plus physique et plus intense qu'au Brésil, ce qui arrive à de nombreux Sud-Américains à leur arrivée sur le Vieux Continent. "Chaque pays a sa culture. Le jeu est différent ici, les joueurs sont forts. Il faut s’adapter et avec le temps, je me suis mis au diapason", a-t-il glissé, tout en reconnaissant avoir travaillé mentalement après avoir un peu perdu confiance à cause de ses premiers mois compliqués. "À partir du moment où on se libère de ce qu'on peut lire et de ce qu'on peut entendre, tout va pour le mieux. J’ai travaillé sur le mental. Et quand on est bien dans sa tête, tout marche mieux".

Plus personne ne s'étonne ainsi aujourd'hui de le voir titulaire à chaque match. Mieux dans ses crampons, et plus à l'aise avec l'intensité de la L1, Gerson, qui avait connu une première expérience européenne décevante, - de 2016 à 2019, à l'AS Rome puis à la Fiorentina -, va maintenant pouvoir continuer d'avancer. En montrant la meilleure version de lui-même avant de passer de nouveaux caps ? C'est ce que Sampaoli annonce : "Il est sur le bon chemin pour devenir un joueur très respecté en France, et ce n'est pas facile avec notre style, très particulier". Voilà qui promet. Ce qui permettrait aussi de ranger définitivement aux oubliettes les questions sur le prix de son transfert et de son utilisation.

