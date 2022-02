Burak Yilmaz court beaucoup dans le vide. C'est le propre des attaquants, direz-vous. A raison. Mais l'attaquant de Lille, lui, a probablement gaspillé plus d'énergie que les autres depuis que les arbitres ont pour consigne de laisser vivre une action jusqu'à son terme même si l'un des joueurs impliqués a tiré profit d'une position illicite.

Le Turc est effectivement le spécialiste, si spécialiste est le terme, des hors-jeu. Ce qui, ces derniers mois, lui a valu un certain nombre de critiques, au point même de servir de justification pour un rendement (4 buts, 3 passes) qui n'a pas grand-chose à voir avec celui qui fut le sien la saison dernière. À raison ?

Yilmaz, devant Mbappé, Caputo et Harmash

Le premier constat est implacable. Burak Yilmaz est bien le roi des positions illicites. En Ligue 1, où il devance d'assez loin Kylian Mbappé, avec 29 hors-jeu contre "seulement" 21 pour la star du Paris Saint-Germain. Mais aussi parmi les cinq championnats européens majeurs, puisque Francesco Caputo (25) et Anthony Modeste (24) n'ont pas, non plus, fait pire. En Ligue des champions, l'attaquant du LOSC domine également ce malheureux classement, avec 12 signalements, devant l'Ukrainien Harmash (11) et le prodige belge Charles de Ketelaere (10). Ici, pas de hasard ni de coïncidence.

Impossible, pourtant, de justifier son déficit d'efficacité et de réussite uniquement par son manque de discernement au moment de déclencher ses appels. La saison dernière, Yilmaz avait également dominé le classement des joueurs les plus souvent signalés en position illicite, sans que cela n'ait réellement terni son bilan (16 buts et 5 passes décisives en Ligue 1). Il n'est pas certain, non plus, que ces mauvaises habitudes soient la conséquence d'un joueur usé par l'âge (36 ans) et donc dépourvu de son sens du timing.

Être hors-jeu, une nécessité

Plusieurs éléments tendent plutôt à démontrer le contraire. Lors de la saison 2017-2018, alors qu'il évoluait à Trabzonspor, le "Roi Burak" avait cumulé... 57 hors-jeu. Ce fut pourtant l'un de ses trois meilleurs exercices sur le plan comptable, avec 23 pions inscrits. En réalité, flirter constamment avec la limite - et donc accepter de souvent la dépasser - fait partie intégrante du jeu de l'attaquant turc. C'est même une nécessité pour un joueur puissant mais assez lourd (81 kg) et dont la vitesse balle au pied n'a jamais été l'un de ses points forts, même lors de sa révélation en Turquie au début des années 2010.

"C'est un joueur qui pèse beaucoup sur les défenses parce qu'il a cette capacité à très bien se déplacer, soulignait son entraîneur, Jocelyn Gourvennec. Il apporte de la profondeur à l'équipe parce qu'il est toujours à la limite du hors-jeu. Il est toujours une menace pour les défenseurs car ils savent qu'ils ont l'interdiction de manquer leurs interventions." Accepter d'être en permanence sur la ligne rouge, avec les risques que cela implique, n'aura jamais de bons effets sur les fiches statistiques ou sur les réseaux sociaux. Mais cela peut quand même avoir du bon sur le terrain.

