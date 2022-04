Jeudi, l'OM est resté en vie dans la course à la finale de Ligue Europa Conférence. L'un des enjeux du choc de ce dimanche (20h45) face à Lyon sera de découvrir si l'équipe phocéenne est ressortie fragilisée de ce match fou à Rotterdam (3-2). Car s'ils ont tenu le choc sur le plan de l'intensité, les hommes de Jorge Sampaoli ont souffert tactiquement comme rarement cette saison. Et, par la même occasion, donné des idées aux Lyonnais.

"On a vu que Feyenoord a très bien joué en faisant ressortir les faiblesses de l'OM, avec un bon pressing", a analysé Peter Bosz en conférence de presse, jeudi. Le technicien lyonnais n'avait pas besoin de ce match pour avoir la certitude qu'il s'agissait de la meilleure méthode pour perturber la machine marseillaise, Lens (2-3 en septembre dernier), Galatasaray (4-2) et… Lyon (2-1) dans une moindre mesure, ayant déjà utilisé la même recette.

L'OL peut-il aussi bien presser ?

Reste qu'un "pressing" n'est pas une garantie de victoire face à l'OM : encore faut-il qu'il soit rodé et bien mené. "Il faut avoir les joueurs pour jouer comme ça", a justement souligné l'entraîneur des Gones, dont les hommes n'ont pas toujours été capables de synchroniser les courses à haute intensité. D'autant qu'adopter cette approche tactique nécessite aussi d'être solide sur la base arrière. Ce qui n'est pas, non plus, l'une des grandes qualités de l'OL, onzième défense de Ligue 1.

Voilà pourquoi Marseille, sûr de sa force collective, ne devrait rien changer, ni les hommes ni les idées, malgré l'enjeu d'un match qui pourrait largement influencer sa fin de saison. "On a une idée de jeu qu'on défend depuis un an et demi, on ne pourra pas la changer, a confié Dimitri Payet en conférence de presse, samedi. On n'est pas fait pour ça, on est fait pour avoir le ballon et la possession."

Des erreurs, on en a fait et on en fera encore

De Rotterdam, l'OM a retenu un accident collectif plutôt qu'une faillite de ses individualités, alors que les responsabilités de William Saliba, Valentin Rongier et surtout Duje Caleta-Car, coupable d'une passe en retrait mal appuyée, ont été engagées sur les trois buts encaissés. "J'ai parlé à Duje, a révélé le meneur olympien, patron du vestiaire. Ça fait un an et demi que le coach est ici, on joue comme ça, on défend une idée de jeu, à savoir repartir de derrière. Des erreurs, on en a fait et on en fera encore."

Très limité quantitativement dans ce secteur, surtout après le départ forcé d'Alvaro Gonzalez, Jorge Sampaoli a profité de ces deux jours de préparation pour remettre le défenseur croate, marqué par sa prestation ratée, à l'endroit. "On a parlé de son positionnement, de sa lecture de jeu, a confié l'Argentin. Il réalise une très belle saison. Je reste en totale confiance en lui. Je vois plus loin qu'une seule erreur." "Ca arrive à tout le monde, il s'en remettra", a assuré Payet. L'OL aurait tout de même tort de ne pas tenter de le refaire douter.

