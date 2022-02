Un nul qui nivèle encore plus les écarts dans la course au podium. Dominé tout au long de la rencontre, à dix contre onze pendant une mi-temps, l’OGC Nice est parvenu à arracher un point à Strasbourg sur la pelouse de la Meinau (0-0) samedi. Alors que Dante avait laissé ses partenaires en infériorité numérique, les Azuréens peuvent remercier Walter Benitez, leur gardien, auteur d’un grand match pour permettre à Nice, provisoirement deuxième, de garder son avance de trois points sur son adversaire du jour.

Privés de Todibo et Daniliuc, avec une charnière centrale inédite composée de Dante et Danilo, et sans leur roc brésilien, exclu d’entrée de seconde période après un second jaune (48e), les Aiglons ont tout de même fait respecter leur statut de meilleure défense du championnat. Comme attendu, le déplacement sur la pelouse de la troisième meilleure attaque de Ligue 1 s’est avéré complexe, mais Strasbourg a finalement dû concéder son premier 0-0 de la saison.

17 tirs pour Strasbourg, aucune frappe cadrée pour Nice

Et pourtant, les joueurs de Julien Stéphan ont tout fait pour récompenser leur public qui, comme d’habitude à la Meinau, a fait bourdonner les oreilles des visiteurs. D’entrée de jeu, le pressing haut des Alsaciens, bien coordonnés, face à une équipe qui s’est entêtée à vouloir relancer court, a permis au Racing d’asphyxier les Sudistes dans leur camp. Les occasions se sont succédées en faveur des locaux (4e, 15e), et Benitez, déjà, s’est illustré avec une première envolée sur une frappe lointaine de Sanjin Prcic (29e).

Pris dans le tourbillon offensif des Bleu-et-Blanc, Dante, averti dès la 19e minute, déjà à la limite de l’exclusion dans le premier acte sur un pied haut face à Ludovic Ajorque, a été finalement sanctionné sur sa première faute du deuxième acte, sur Kévin Gameiro. Mais Nice, qui n’a pas existé offensivement, en témoigne son absence de tirs cadrés lors de cette 26e journée, a fait corps, en équipe, pour tenir bon.

Et avec un Benitez à ce niveau, le Gym est difficilement prenable en défense. Déjà présent sur une tête trop molle de Gameiro (74e), le Franco-argentin a remporté un premier duel face à Habib Diallo (76e), avant de réaliser une double-parade sublime face à l’attaquant strasbourgeois (79e).

Alors que la pression s’est faite de plus en plus forte sur son but à l'approche du coup de sifflet final, il a effectué une nouvelle double intervention de grande classe pour continuer de dégoûter l’attaque adverse (84e), et donner la 2e place aux siens, avant le match de Marseille face à Troyes dimanche. Désormais, ils sont quatre (Rennes, Strasbourg, l’OM et l’OGCN), à se tenir en trois points de la 2e à la 5e place. La course pour le podium reste plus palpitante que jamais.

