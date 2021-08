Cela fait peu de doutes : l'Olympique Lyonnais sera l'un des principaux animateurs des dernières heures du mercato en France. L'OL se cherche un attaquant pour concurrencer Moussa Dembélé en pointe et la priorité à ce poste n'est plus un secret : il s'agit de Sardar Azmoun. Samedi soir,annonçait même un accord entre le club rhodanien et l'attaquant iranien de 26 ans. Mais dimanche, le Zénit Saint-Pétersbourg ne lui a toujours pas trouvé de remplaçant.