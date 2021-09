Girondins de Bordeaux - RC Lens : 2-3

Scénario de folie au Matmut Atlantique. Mais ce thriller a encore mal tourné pour les Girondins. Menés à la pause après deux buts consécutifs de Gaël Kakuta (39e) et Facundo Medina (43e), les hommes de Vladimir Petkovic avaient su recoller en toute fin de match, grâce à Ricardo Mangas (61e) puis Jean Onana (89e) en toute fin de match. Mais dans le temps additionnel, Stian Gregensen a dévié la frappe de Wesley Saïd de la main pour offrir le penalty de la gagne à Florian Sotoca (90+6e). C’est terrible pour les Girondins, toujours englués à la dernière place, tandis que Lens est 4e.

Ce qu’on en retient : Que c’est déjà l’alerte rouge à Bordeaux.

Stade Brestois - SCO Angers : 1-1

Angers reste invaincu et Brest sera forcément déçu. Franchement décevant dans le jeu au regard de ses dernières sorties (1 seul tir cadré), le SCO a su profiter d’un penalty obtenu par Boufal pour égaliser par l’intermédiaire de Thomas Mangani (78e). Avant cela, c’est un autre gaucher, Romain Faivre, qui avait prouvé son envie de briller cette saison malgré son faux départ à Milan en transformant lui aussi un penalty gratté par Romain del Castillo (62e). Malgré un match plus abouti, Brest continue de faire du surplace à la 17e place, Angers est toujours dauphin du PSG.

Ce qu’on en retient : Que même dans un jour sans, Angers réussit à limiter la casse.

Metz - Troyes : 0-2

Il devait démarrer sur le banc. Finalement, il est devenu l’un des hommes du match. Gerson Fernandes, titulaire après la blessure de dernière minute de Renaud Ripart, a ouvert le score sur un caviar de Xavier Chavalerin (49e). Mais on risque de parler d’autre chose à la fin de ce match. A la 83e minute, Fabien Centonze a été déstabilisé clairement dans la surface mais ni l’arbitre Pierre Gaillouste ni le VAR n’ont estimé que la faute était suffisante pour siffler penalty. Dans la foulée, c’est encore Chavalerin qui est allé punir Metz en contre (84e). Metz est 18e, Troyes 15e.

Ce qu’on en retient : Que Metz a perdu sa solidité de l’année passée.

Rennes - Stade de Reims : 0-2

C’était un soir de première à Rennes. La jeunesse rémoise a mis au pas une équipe bretonne pas franchement habitée par un vent de révolte et parfois ronronnante. C’est d’abord Hugo Ekitike (19 ans) qui a marqué son premier but dans l’élite après un joli mouvement collectif (26e) avant que Ndri Koffi (19 ans), entré en jeu, ne rende hommage à Thierry Henry en ouvrant son compteur en L1 d’un très bel intérieur du pied après une longue course (67e). En face, seule l’équerre trouvée par Benjamin Bourigeaud (55e) a réveillé un stade de la route de Lorient qui n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Reims est 9e, Rennes est 11e.

Ce qu'on en retient : Que la Ligue des talents est décidément pleine de ressources.

