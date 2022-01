Bruno Irles a confirmé qu'il pourrait bien quitter Quevilly-Rouen pour Troyes, quinzième de Ligue 1, et succéder ainsi à Laurent Battles. "C'est dans les mains des présidents, des clubs, je suis sous contrat encore pendant un an et demi. Ce n'est pas Bruno Irles qui décide tout seul", a déclaré le technicien de QRM en conférence de presse dimanche, après l'élimination contre Monaco en 16e de finale de Coupe de France. Le dossier devrait cependant se décanter "dans les heures et les jours" à venir, a-t-il concédé. La suite? "Bastia dans une semaine, et voilà", a-t-il souri, en référence au prochain match du club haut-normand, samedi en championnat.

Troyes a annoncé jeudi se séparer de Laurent Batlles "d'un commun accord" et "en bonne intelligence", pour "donner un nouvel élan au groupe" avant "d'aborder la phase retour". Champion de Ligue 2 en 2021, l'Estac pointe à la 15e place de L1 à un point du barragiste Metz et du premier relégable Lorient. Le club de l'Aube appartient depuis un an et demi au City Football Group, une société émiratie à la tête d'une dizaine de formations dans le monde, dont Manchester City.

Ancien défenseur de Monaco, Irles (46 ans) a fait ses gammes d'entraîneur au sein du centre de formation de la principauté avant d'occuper le banc d'Arles-Avignon, du Sheriff Tiraspol et de Pau. Recruté par Quevilly-Rouen Métropole (QRM) à l'été 2020, il a fait monter le club en Ligue 2 après avoir terminé deuxième de National la saison passée. Son contrat avec l'actuel 11e de L2 court jusqu'à 2023.

