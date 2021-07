Cette fois, l'histoire d'amour entre la Ligue 1 et Canal + pourrait bien être terminée. Définitivement ? Possible. Selon L'Equipe , la chaîne cryptée souhaite rompre son contrat en vigueur avec beIN Sports, qui lui sous-licencie deux matches du championnat français à chaque journée. Le tout pour un montant de 332 millions d'euros jusqu'en 2024. Le quotidien précise que Canal +, qui a confirmé cette information, a envoyé à la LFP une copie du courrier qu'elle a envoyé à beIN Sports.

BT Sport ne veut plus de la Premier League, la bulle des droits TV est-elle en train d'éclater ?

Toujours selon L'Equipe , le groupe Canal estime que la chaîne qatarienne n'a pas fait son devoir au moment de "". Avec ce choix de se retirer, Canal + n'aurait donc aucune intention de diffuser la première journée de L1 version 2021/2022 (7 et 8 août). De plus, beIN Sports, par ricochet de cette décision de Canal, pourrait se désengager de son contrat avec la LFP. Pour rappel, Amazon a acquis huit matches par an pour 250 millions d'euros. La Ligue, de son côté, n'aurait aucune intention de se lasser faire.