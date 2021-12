21 février 2017. Un nom accroche immédiatement le regard dans la composition de Monaco pour affronter Manchester City à l'Etihad Stadium, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Le jeune Kylian Mbappé, qui a fêté ses 18 ans deux mois plus tôt, a été préféré à l'expérimenté Valère Germain pour accompagner Radamel Falcao dans le duo d'attaque monégasque. Il marquera le premier de ses six buts sur cette deuxième phase de la compétition. Le monde découvre le prodige de Bondy. Six mois plus tard, il deviendra le deuxième joueur le plus cher de l'histoire en rejoignant le PSG pour 180 millions d'euros.

7 décembre 2021. Mbappé claque un doublé et délivre une passe décisive à Lionel Messi pour boucler la phase de poules de la Ligue des champions sur une prestation éblouissante face au FC Bruges. Il devient au passage le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts en C1. Il vient de porter son total à 194 buts et 95 passes décisives en 306 matches chez les pros, clubs et sélection confondus. Cinq jours plus tard, Monaco va croiser un tout autre joueur que celui qu'il a brillamment formé. Son poulain s'est transformé dans tous les domaines pour devenir une méga-star du foot mondial.

La transformation du joueur

Physique

Ce n'est plus le gamin fluet aux bras épais comme des allumettes découvert à Monaco. Mbappé s'est considérablement étoffé, avec l'âge évidemment mais surtout un travail musculaire considérable. L'évolution est générale mais elle est particulièrement impressionnante sur le haut du corps, surtout au niveau des épaules. Elle lui a été bénéfique dans plusieurs domaines. Mbappé y a gagné en résistance physique dans les duels face aux défenseurs. Surtout, il n'y a pas perdu en vitesse et en explosivité, bien au contraire. Le Bondynois était un félin à l'ASM. Au PSG, il est devenu un félin puissant.

Technique

Sa vitesse, son dribble et son sens du but étaient déjà ses atouts principaux à Monaco. Mbappé a conservé ses qualités mais il a développé sa panoplie à Paris. Prendre de l'épaisseur physique lui a notamment permis de s'améliorer dans le jeu de remise, dos au but. Il est de plus en plus performant dans le domaine aérien même si sa marge de progression reste encore conséquente. Surtout, il devient un passeur remarquable. Mbappé a fait évoluer sa créativité et sa technique pour devenir compétitif dans ce registre. Enfin, il est plus létal qu'à ses débuts au PSG dans la finition. Et le pire, c'est qu'il peut encore s'améliorer. Mais globalement, il est devenu un attaquant encore plus complet à Paris.

Tactique

Mbappé s'était révélé comme deuxième attaquant dans l'immuable 4-4-2 de Leonardo Jardim à Monaco. En l'espace de quatre ans, il a prouvé sa capacité à être performant à tous les postes de l'attaque. S'il affectionne particulièrement le côté gauche, où il peut déborder en vitesse ou rentrer à l'intérieur pour frapper ou de passer sur son pied droit, le Parisien avait aussi été une individualité forte des Bleus en tant que milieu droit sur la route du titre mondial en Russie. Ces derniers mois, il s'est montré tout aussi décisif en évoluant seul en pointe. Il s'est systématiquement adapté pour maîtriser tous les aspects de chaque poste de l'attaque, développant ainsi son intelligence tactique.

La transformation de l'homme

Leadership

Son immense talent appelait d'énormes responsabilités. Non seulement Mbappé ne les fuit pas, mais en plus il les cherche. Comme s'il en avait besoin pour progresser. D'abord dans l'ombre de Neymar, il a pris un rôle grandissant tout au long de son parcours au PSG. Il est devenu celui qui tire tout un groupe vers le haut dans la capitale. Cela ne se fait pas du jour au lendemain et l'échec fait partie de l'apprentissage. C'était le cas en équipe de France. Sa volonté de prendre toutes les responsabilités lui a valu des critiques lors du fiasco des Bleus à l'Euro. Mbappé ne s'est pas caché pour autant. Il a insisté dans cette voie. Et il a prouvé lors de la Ligue des nations sa capacité à endosser le costume de leader en sélection comme en club.

Communication

L'exercice médiatique est loin d'être évident. Mais comme sur le terrain, Mbappé est devenu un véritable animal dans le domaine, même s'il est moins accessible qu'à ses débuts et privilégie régulièrement les médias étrangers à la presse française. Il n'est pas du genre à manier la langue de bois, mais il a surtout cette capacité à trouver les mots justes pour s'exprimer. Avec un certain sens du timing. Après un Euro raté et un départ avorté au Real Madrid, il a su utiliser les médias pour clarifier sa situation avant d'enchaîner les prestations abouties pour regagner son crédit auprès du public. Il en ressort une personnalité authentique dans un milieu parfois édulcoré. C'est l'image qu'il a su bâtir au fil des années.

Marketing

Cette image, Mbappé a aussi appris à l'utiliser. Le Bondynois a su cibler les opérations commerciales par divers contrats de sponsoring, notamment avec un équipementier américain, une marque d'horlogerie et un éditeur de jeux vidéo. Surtout, Mbappé a multiplié les initiatives dans le milieu caritatif, notamment pour venir en aide aux enfants défavorisés. Avec une certaine discrétion qui renforce encore davantage sa cote de popularité. C'est aussi ce qui lui a permis de devenir une véritable icône mondiale, au-delà de son talent exceptionnel de footballeur.

