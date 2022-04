Ce week-end, le Stade Rennais ne sera resté que quelques heures hors du podium de Ligue 1 2021-2022. À domicile contre Lorient pour le compte de la 34e journée, les hommes de Bruno Génésio se sont adjugés le derby breton grâce à une magnifique manita (5-0) et sont repassés devant l'AS Monaco pour se réinstaller à la troisième place du championnat de France. Réduits à dix en cours de deuxième période après l'expulsion de Nayef Aguerd, les Rennais n'ont jamais baissé de rythme dans la rencontre et ont marqué deux fois en infériorité numérique contre des Merlus dépassés par la maîtrise technique et tactique adverse. Grâce à ce probant succès, Rennes a fait augmenter sa différence de buts et talonne désormais le Paris Saint-Germain au classement de la meilleure attaque de Ligue 1.

