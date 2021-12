Jacques Cardoze n'a pas mâché ses mots. Le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille a fustigé une "parodie de justice" avant même la décision de la commission de discipline attendue mercredi soir concernant l'arrêt de Lyon-Marseille, après un projectile ayant atteint Dimitri Payet.

Nous estimons que cette commission de discipline aujourd'hui est illégitime

"Comme vous avez pu le constater, aucun dirigeant de l'OM n'a été invité à s'exprimer devant cette commission de discipline. Nous n'avons reçu aucune convocation. Nous estimons que cette commission de discipline aujourd'hui est illégitime, qu'il s'agit d'une parodie de justice", a déclaré le dirigeant marseillais devant plusieurs médias, dont l'AFP TV, réunis devant le siège de la Ligue.

L'état de santé de Dimitri Payet est contenu en quatre petites lignes dans un rapport de 12 pages

Evoquant des faits pourtant "extrêmement graves", il a poursuivi : "Est-ce que vous connaissez une cour de justice dans le monde, civile ou sportive, qui convoque le responsable mais pas la victime, qui donne plus de poids à la parole du responsable qu'à celle de la victime ?". "L'état de santé de Dimitri Payet est contenu en quatre petites lignes dans un rapport de 12 pages", a déploré Jacques Cardoze, en évoquant le rapport de synthèse transmis aux deux clubs et dans lequel "on a fait disparaître beaucoup de choses curieusement".

"Les Lyonnais ont cherché à minimiser les événements, il n'est pas fait mention de l'absence de filet de sécurité derrière le but des Lyonnais, de filets mobiles qui auraient pu être à la disposition du match. Bref, on a le sentiment à la lecture de ce rapport qu'on a presque oublié qu'il y a eu des errements et un problème de sécu du côté des Lyonnais, a-t-il affirmé. C'est une honte pour le football français, nous ne reconnaissons pas cette commission de discipline."

