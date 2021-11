Krepin Diatta, blessé au ligament croisé antérieur du genou gauche, sera absent des terrains "de longues semaines", a indiqué mercredi Niko Kovac. Si le communiqué médical du club précise que le joueur "devrait se faire opérer prochainement", l'entraîneur monégasque a précisé mercredi que le joueur allait encore consulter "afin d'avoir d'autres opinions". "Mais l'orientation semble toujours la même, a indiqué l'entraîneur de l'ASM.

"Il semble que ce sera très long et qu'il sera absent de longues semaines, a conclu Kovac. On est très triste pour lui. Mais il est très fort mentalement et va revenir plus fort. Depuis son arrivée, il a eu des bons moments mais aussi de nombreux pépins physiques. On l'attendra et on sera derrière lui." Cette lésion pourrait signifier la fin de la saison de l'international sénégalais, qui ratera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en janvier 2022.

Sorti à la mi-temps contre Lille vendredi (2-2) et remplacé par Gelson Martins après avoir avoir été touché par le défenseur croate nordiste Domagoj Bradaric à la 45e minute, l'attaquant sénégalais venait tout juste de marquer et permettre à son club de revenir au score.

