Kylian Mbappé souffre de l'adducteur gauche. Voici ce qu'a annoncé mercredi le PSG sans préciser la durée d'indisponibilité de son meilleur buteur, à moins d'un mois du 8e de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid. "Kylian Mbappé est en soins pour une douleur à l'adducteur gauche. Un point sera fait vendredi pour juger l'évolution" de sa blessure, a indiqué le club de la capitale, qui reçoit Reims dimanche en Ligue 1.

Le Bondynois, l'un des joueurs les plus sollicités par Mauricio Pochettino, a inscrit dix buts et délivré huit passes décisives cette saison en championnat. Son état de santé est d'autant plus surveillé que le choc européen face au Real, le 15 février à Paris, se rapproche.

De son côté, Neymar doit reprendre la course "en début de semaine prochaine", a écrit le club. La reprise de la compétition pour la star brésilienne, victime d'une entorse à la cheville gauche fin novembre, est attendue début février, certainement lors du déplacement à Lille le 6 février.

Du côté des retours, Lionel Messi a redémarré l'entraînement collectif mardi. La "Pulga" a raté le début du mois de janvier pour se remettre en forme après avoir contracté le Covid durant les fêtes de fin d'année. L'ancien Barcelonais devrait faire ses débuts en 2022 contre Reims. Le gardien costaricien Keylor Navas, qui a eu le Covid la semaine dernière, a passé un test négatif mercredi, qui lui permet de reprendre l'entraînement adapté jeudi.

