Un triplé et une prolongation de trois ans, Kylian Mbappé a été l’homme du soir pour le PSG, large vainqueur de Metz (5-0). Après avoir annoncé sur la pelouse du Parc des Princes qu’il ne quitterait pas la capitale française pour celle de l'Espagne avant le début de la rencontre, l’attaquant a fait vivre une soirée de rêve au Parc des Princes. Insaisissable comme à son habitude, il s’est offert un triplé (24e, 27e et 50e) et a été un poison constant pour la défense messine.

Ad

Plus d'infos à suivre...

Transferts Cas Mbappé - La Liga "va porter plainte contre le PSG devant l'UEFA" et d'autres instances IL Y A 2 HEURES

Ligue 1 Il reste ! IL Y A 2 HEURES