Il n'a pas été habitué à ça. Jusqu'ici, Kylian Mbappé était plutôt habitué à des étés glorieux. Ou tranquilles. Celui que la jeune star du foot français traverse n'est à ranger dans aucune des deux catégories. Ce tir au but manqué face à la Suisse est encore dans toutes les mémoires. Il a précipité l'élimination prématurée des Bleus, favoris de l'Euro, dès les 8es de finale. Il a parachevé un tournoi où le natif de Bondy, muet, est passé à côté de son sujet comme jamais dans sa jeune carrière. C'est déjà un été à oublier. Mais Mbappé ne l'oubliera certainement pas.

Quarante-deux jours plus tard, l'attaquant de 22 ans va faire son retour sur le terrain. A Troyes, où le PSG entamera une saison qui doit être celle de la reconquête après avoir perdu sa couronne de champion de France. La réaction du public à son égard sera scrutée. Mbappé n'a plus la même cote de popularité dans l'Hexagone. Pas forcément pour ce tir au but manqué ou son rendement insuffisant sur l'ensemble du tournoi. De l'imbroglio avec Olivier Giroud à celui sur les tireurs de coups de pied arrêtés, c'est plutôt son comportement global au sein des Bleus qui a pu agacer.

La prolongation ? Un feuilleton qui n'avance pas

Mbappé fait grincer des dents. Pour son attitude en équipe de France. Mais aussi pour sa réticence à prolonger son contrat avec le PSG. En l'état, l'attaquant parisien s'apprête à démarrer sa dernière saison au sein du club de la capitale. Le feuilleton de sa prolongation n'a pas avancé. Le bail de l'ancien Monégasque avec Paris expire toujours en 2022. La perspective de voir un joueur recruté pour 180 millions d'euros en 2017 partir gratuitement l'été prochain menace toujours davantage les dirigeants parisiens.

"Mbappé a trop voulu être le super héros des Bleus, il l'a payé"

Ils ont pourtant œuvré tout l'été pour convaincre leur joueur de lier son avenir avec le PSG. Notamment sur la question du projet sportif, l'un des principaux critères évoqués retenus par Mbappé pour définir l'orientation de sa carrière. Avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Paris réalise un mercato particulièrement clinquant jusqu'ici. Le Néerlandais et l'Espagnol ont déjà remporté la Ligue des champions, respectivement avec Liverpool et le Real Madrid. Le Marocain est considéré comme l'un des meilleurs latéraux d'Europe, un secteur que Paris devait renforcer. Et l'Italien a été élu meilleur joueur de l'Euro.

Un doute sur ses intentions

C'est peu de dire que Paris présente des arguments solides pour Mbappé. Que l'international français y reste insensible jusqu'ici a de quoi susciter les interrogations. Il n'a jamais manifesté publiquement l'envie de quitter le club de la capitale mais la situation actuelle jette clairement le doute sur ses intentions. Le flou général autour de son avenir ne plaide pas forcément en sa faveur. Les supporters parisiens peuvent notamment y voir un manque de reconnaissance envers un club qui l'a toujours érigé parmi les figures de proue de son projet.

C'est toujours le cas, même si le PSG s'est embarqué dans un autre très gros dossier en négociant l'arrivée de Lionel Messi dans la capitale. Cela donne encore une autre dimension au contexte si particulier dans lequel Mbappé va reprendre la saison. Les feux des projecteurs ont toujours été braqués sur le prodige du football tricolore. Mais jamais autant qu'à l'aube de ce nouveau championnat. Il vient de vivre la période délicate de sa carrière. Son avenir n'a jamais été aussi incertain. Pour ces raisons, il sera attendu au tourant. Plus que de coutume.

Ce défi, c'est pour lui

Justement. Mbappé n'a jamais été du genre à se cacher. C'est un homme de responsabilités, et cet été si particulier ne fait que le confirmer. Sa capacité à gérer cette situation nouvelle constitue simplement un cap supplémentaire à franchir dans sa carrière. Il a déjà essuyé des critiques par le passé. Il s'en est systématiquement relevé. Grâce à son talent, mais aussi sa force de caractère. Elle sera essentielle pour lui permettre de prendre ce virage déterminant en retrouvant son meilleur rendement sur le terrain.

Il l'aborde avec ce déplacement à Troyes. Un match où il a toutes les chances d'être titulaire selon les déclarations de Mauricio Pochettino en conférence de presse vendredi. Une rencontre où il aura un rôle particulièrement important compte tenu des nombreuses absences au sein de l'effectif dirigé par le technicien argentin. C'est typiquement le genre de défi que la star du foot français affectionne. Il lui appartiendra de le relever. Quel que soit l'été qu'il est en train de traverser. Et quelle que soit l'avenir qu'il souhaite se dessiner.

