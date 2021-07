Arrivé à la tête des Dogues lors de la saison 2017-2018, Galtier avait émis le souhait de partir dans la foulée du titre conquis fin mai mais le club nordiste ne voulait pas le libérer de sa dernière année de contrat sans compensation. Une situation qui ne s'est décantée que lundi, l'OGC Nice versant une indemnité d'environ 3 millions d'euros. Le Losc, qui s'était abstenu de prendre des contacts officiels avec d'autres techniciens pendant ces cinq semaines incertaines, n'a pour l'instant pas désigné son remplaçant.

Ranieri, Blanc ou Motta ?

C'est donc dans un contexte incertain que les joueurs non concernés par l'Euro (Xeka, André, Reinildo, Bamba...) et quelques internationaux espoirs (Botman, Ikoné) ont repris le chemin du domaine de Luchin. Pour l'instant, l'absence de staff officiel pour la saison à venir ne pose pas de problème logistique puisqu'il n'y a pas de séances avec ballon. A un mois du premier match officiel, le Trophée des champions face à Paris (1er août à Tel Aviv) et à peine plus du début du championnat (8 août à Metz), cette absence entretient cependant un certain flou.

Aucune recrue n'a pour l'instant été annoncée, pas plus qu'un éventuel renouvellement de contrat du capitaine José Fonte, qui disputait l'Euro avec le Portugal, ainsi que le planning de la préparation et des matches amicaux. En fonction de l'identité du nouvel entraîneur (les pistes Claudio Ranieri, Laurent Blanc et Thiago Motta semblent les plus chaudes) et des adjoints qui l'accompagnent, l'encadrement pourrait aussi être amené à évoluer. Lille s'est déjà séparé de son gardien Mike Maignan (AC Milan) mais doit encore vendre pour équilibrer ses comptes.

Les joueurs du LOSC célèbrent leur titre de champion de France avec leurs supporters à Lille, le lundi 24 mai Crédit: Getty Images

