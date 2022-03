Ce que l'on voit nous confirme dans notre choix du futur. Ce que l'on voit à l'entraînement et en match nous confirme qu'il est l'homme de la situation. Peter n'est pas du tout en danger", a lancé le président lyonnais. Ce n'est pas forcément toujours bon signe quand un président doit prendre la parole pour confirmer son entraîneur. Mais les propos se veulent rassurants. Et Peter Bosz a dû les apprécier en découvrant l'interview de Jean-Michel Aulas dans L'Equipe ce mardi. "r", a lancé le président lyonnais.

Le boss de l'OL va même plus loin. A l'écouter, les Gones s'activent déjà sur la saison prochaine avec l'entraîneur néerlandais, même si l'OL ne séduit pas. Le club reste sur deux matches sans gagner en championnat et vient de concéder sa septième défaite de la saison. "On travaille déjà sur le recrutement de la saison prochaine, puisque là, on peut s'y prendre à l'avance", explique JMA dans les colonnes du quotidien sportif.

Après la défaite à Lille (0-1) ce week-end qui a fait tant jaser après le but refusé aux Lyonnais en fin de match, l'OL ne pointe pourtant qu'à la 10e place de la Ligue 1, à huit points du podium. Mais si les Gones sont pour le moment loin de leurs objectifs, Aulas se veut confiant. "Je suis persuadé que cela peut être la bonne année", lance-t-il avant de s'expliquer : "On n'est pas si loin que ça en Championnat. On reste à neuf points de la deuxième place, il reste douze matches, on est déjà remonté de très loin par le passé. Et je suis convaincu que c'est la bonne année en Coupe d'Europe."

