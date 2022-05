Le meneur de jeu et capitaine de Montpellier Téji Savanier, absent dimanche devant Metz (2-2) à la Mosson lors de la 35e journée de Ligue 1, souffre d'une lésion à la cuisse, a-t-on appris auprès de l'entraîneur Olivier Dall'Oglio. "Téji, qui avait des douleurs à une cuisse depuis un moment, a ressenti une autre gêne au quadriceps vendredi. L'IRM a révélé qu'il y avait quelque chose", a témoigné le technicien montpelliérain à l'issue de la rencontre.

Savanier, âgé de 30 ans, s'est blessé vendredi lors d'une séance d'entraînement et pourrait être indisponible jusqu'au terme de la saison. "On ne prendra pas de risques avec Téji qui doit être à 100 % pour jouer", a précisé Olivier Dall'Oglio. Replacé au poste de meneur de jeu depuis le début de la saison, le capitaine héraultais est l'un des joueurs les plus influents de Montpellier avec huit buts et sept passes décisives.

L'ancien Nîmois, revenu dans son club formateur en 2019 et sous contrat jusqu'en 2023, est l'objet de nombreuses rumeurs de départs. Outre Savanier, le gardien international suisse Jonas Omlin et le milieu de terrain Jordan Ferri, également touchés à la cuisse, étaient absents devant Metz. Montpellier occupe la 13e place de la Ligue 1 à la veille des trois dernières journées.

