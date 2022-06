On essaye de changer d'actionnaire. C'est une procédure très surveillée, a glissé JMA. Oui il y a des discussions mais non il n'y a rien de conclu. Les informations trop précises, quand inexactes, peuvent contribuer à ce que les choses ne se fassent pas". C'est l'autre sujet majeur du moment à Lyon. Et si la présentation d'Alexandre Lacazette n'a pas été phagocytée par cette révolution qui s'annonce, il était impossible de passer à côté des nouveaux investisseurs évoqués à l'Olympique lyonnais. Et Jean-Michel Aulas, le président du club, a accepté d'évoque le sujet. Sans trop en dire, les négociations étant toujours en cours… "a glissé JMA".

Il y a plusieurs investisseurs, le communiqué est clair

Désireux de rester discret pour ne pas faire capoter un dossier clef pour l'avenir de son club, Jean-Michel Aulas a cependant confirmé la présence de Foster Gillett dans les possibles acheteurs, alors que le fils du millionnaire est présenté par L'Equipe comme en pole pendant que RMC évoque de son côté trois offres américaines pour les parts en vente (40% à peu près des parts du club). "Il y a plusieurs investisseurs, le communiqué est clair, a lancé Aulas. Si la presse le dit que c'est Forster Gillet c'est que quelqu'un a parlé. Mais dire qu'il est devant, ce n'est pas le cas."

Jean-Michel Aulas quitte une conférence de presse après le match arrêté contre l'Olympique de Marseille, le 21 novembre 2021 Crédit: Imago

En attendant d'y voir plus clair, il y a quand même des certitudes. Oui, Aulas va bien rester pendant un temps à la tête de l'OL malgré ce rachat. "On peut diriger sans être majoritaire, il faut avoir la confiance des actionnaires comme c'est le cas depuis 35 ans, a expliqué le boss lyonnais. Il y aura des actionnaires, Américains ou autres. Il faut être hyper discret mais on aura les moyens de notre ambition et je resterai au club." Et surtout, on devrait bientôt être fixé sur cette affaire. "On est dans le money time. J'ai l'intention de conclure le sujet le 23 juin", prévient encore Aulas. Le rendez-vous est pris.

