Oui, Zinédine Zidane est bien le choix du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Si AS affirmait mercredi que le coach français aurait refusé d’arriver en cours de saison, Le Parisien affirme ce jeudi que les négociations entre ZZ et le club francilien ont bien débuté. Mieux, le journal confirme une rencontre lors de la deuxième semaine des vacances de Toussaint dans le Royal Monceau entre l’ancien coach madrilène et Leonardo accompagné de Jean-Claude Blanc (directeur général du PSG) pour évoquer les contours d’une éventuelle arrivée.