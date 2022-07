Fin juin, le PSG avait révélé son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023. Une tunique bleue avec les bandes centrales rouge et blanche qui font leur grand retour. Et le logo Nike au cœur de la poitrine à la place du Jumpman. Ce mardi, le PSG a révélé sa tunique Away. Et elle est bien associée à Jordan cette fois-ci, le logo de la célèbre filiale de la marque à la virgule remplaçant le logo Nike.

Jordan a choisi de faire sobre pour sa tenue extérieure. Une dominante grise et un peu de noir. Avec un but pour cette bande noire: rendre hommage "à la mythique enceinte parisienne qui fête cette année ses 50 ans et dans lequel l’équipe parisienne a joué 1147 matches à date", selon le communiqué. Le PSG portera cette nouvelle tunique mercredi lors de sa rencontre amicale face à Kawasaki, champion de J-League.

