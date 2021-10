Il y a l'homme politique, l'homme d'affaires, l'acteur ou encore le patron d'équipe cycliste. Mais à Marseille, on ne retient qu'une chose quand on parle de Bernard Tapie : l'ancien président de l'OM bien sûr. Là-bas, le "Boss", comme on le surnommait dans les coulisses du Vélodrome, a fait rêver tout une ville pendant des années. Jusqu'à l'amener sur le toit de l'Europe avec la Ligue des champions 1993, la seule du football français !

Alors forcément, la disparition de Tapie, qui a repris l'OM en 1986, n'a pas la même répercussion sur les bords de la Canebière qu'ailleurs en France. Même si tout le monde s'y attendait, c'est une déflagration. "A jamais Olympien ! Bernard Tapie a perdu son ultime combat. Contre un adversaire reconnu pour être imbattable. La lutte fut longue et âpre. Mais elle a fini par tourner du mauvais côté. Incarnant le succès, la victoire, la conquête, il a marqué la légende olympienne. Pour toujours", a résumé le club phocéen dans un communiqué.

Cela fait toujours quelque chose de perdre quelqu'un avec qui on a partagé des moments aussi forts de perdre et qu'on a côtoyé pendant plus de quatre ans. Il a décomplexé le sport français", a salué Bernard Casoni sur Pour beaucoup à l'OM, "Nanard" sera à jamais le premier. Au palmarès et dans les coeurs. Et les Marseillais qui ont eu la chance d'évoluer sous sa coupe en gardent tous un souvenir particulier. Teinté d'émotion et d'admiration pour ce personnage fort en gueule et si atypique, qui a changé la face du football marseillais et français. "a salué Bernard Casoni sur L'Equipe

Il a fait de son club un emblème national

C'était mon Président. C'était celui qui nous a fait gagner. Ce n'est pas que Marseille qui aimait l'homme, c'était la France, l'Europe. Merci Monsieur Tapie", a glissé Pascal Olmeta sur S'il y a eu des moments plus sombres avec le match truqué Marseille-Valenciennes en 1993 ou un deuxième passage sans saveur comme "actionnaire associé" en 2001, Bernard Tapie restera comme le président qui a su sublimer l'OM. Pour gagner le statut d'icône. "", a glissé Pascal Olmeta sur RMC

"Un président emblématique du sport et notamment du sport qui a remporté des titres et a fait de son club un emblème national, rappelle de son côté Gaëtan Huard, ancien gardien olympien sur France Info. Il avait une prestance et une présence à tous les niveaux, c'est un homme très charismatique. Il va laisser un grand vide à l'OM et dans le foot de manière générale".

Tapie est celui qui incarne l'Olympique de Marseille plus que tout autre

Comme toujours quand on parle de Tapie, son leadership et son désir de gagner transpirent dans les hommages. "Ce dirigeant, ce président, il nous galvanisait et savait rappeler chacun à ses devoirs. Mais il avait aussi une bienveillance exceptionnelle avec les joueurs, c'est un aspect méconnu de sa personnalité", a confié Alain Giresse, passé par l'OM de 1986-1988, au micro de LCI. "Pas grand-chose ne pouvait l'arrêter tellement il voulait gagner et obtenir ce qu'il recherchait. Il savait réagir face à n'importe quelle situation. C'était un personnage rare."

Même ses successeurs n'ont pu que s'incliner devant son aura. "Tapie est celui qui incarne l'Olympique de Marseille plus que tout autre", a avoué sur France Info Christophe Bouchet, ancien président de l'OM. "C'était fusionnel entre les supporters et Tapie et on va le voir très rapidement à Marseille". Après l'annonce de son décès et alors que depuis des mois les kops marseillais n'ont jamais oublié de lui apporter leur soutien dans son ultime combat face au cancer avec des banderoles, les groupes de supporters n'ont d'ailleurs pas tardé à évoquer leur tristesse. "Aujourd'hui, c'est tout un pays qui lui doit beaucoup, malgré tous ses excès. A jamais les premiers. Respects éternels", a glissé les Ultras de l'OM Ultras. "Tu rejoins aujourd'hui les étoiles du ciel Olympien. Tu nous as tellement donné", a complété les Dodger's Marseille.

Et si une photo a déjà été placée devant le stade, l'hommage promet d'être mémorable lors du prochain match à domicile. "Le club saura lui rendre un digne hommage", a promis le président espagnol Pablo Longoria, dans une vidéo sur Twitter. Car c'est bien "une légende" marseillaise qui s'en est allée comme le résume Chris Waddle, triple champion de France avec l'OM.

