Lens, quel régal ! Face à un promu troyen rapidement dépassé, les hommes de Franck Haise ont fait le spectacle dans leur stade Bollaert (4-0), en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Ils ont signé une victoire éclatante, grâce à une première période de toute beauté.

A l’image de la prestation magistrale de Jonathan Clauss, le grand bonhomme de la soirée avec un but et deux passes décisives. Avec ce succès amplement mérité, le RC Lens s’empare provisoirement de la 2e place du classement. Avec un point de mieux que Nice et deux de plus que Marseille, qui joueront ce dimanche.

Les pistons lensois sur tous les buts

Après dix premières minutes de rodage, Lens s’est ensuite métamorphosé. L’équipe nordiste a pris la mesure de la défense troyenne et a singulièrement haussé le rythme. Un jeu collectif parfaitement huilé, souvent à une touche de balle, et des joueurs en totale confiance qui se projettent en nombre vers l’avant. Tout pour faire craquer le verrou troyen. Pour un bilan sensationnel à la pause : 12 tirs, 9 cadrés et 3 buts, qui ont un dénominateur commun : Jonathan Clauss.

Depuis son flanc droit, il a d’abord délivré deux passes décisives sur centre, parfaitement repris par Kalimuendo (1-0, 14e), puis Saïd (2-0, 29e). Et peu de temps après un premier échec incroyable (31e), le latéral de 29 ans y est allé de son but. De la tête après une frappe mal repoussée par Gallon (3-0, 35e). Le match était alors plié. Mais cela n’a pas empêché l’équipe de poursuivre sur sa lancée et de continuer inlassablement à attaquer.

La seconde période a, certes, été un peu moins enlevée. Même si Lens a continué de proposer des mouvements de grande qualité. Et le Polonais Frankowski, l’autre latéral nordiste, s’est retrouvé à la conclusion d’une nouvelle offensive, en reprenant un ballon qui trainait dans les six mètres, pour marquer le quatrième but (4-0, 60e). Pour signer la plus large victoire du club dans l’élite depuis 21 ans.

