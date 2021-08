L’espace de quelques minutes, on a cru voir le scénario de la saison dernière se répéter avec un Paris Saint-Germain surpris lors de la première journée de Ligue 1 (0-1 à Lens l’an dernier). Mais ce samedi soir à Troyes, après avoir concédé l’ouverture du score d’El Hajjam sur corner (1-0, 9e), le vice-champion de France s’est cette fois réveillé. En deux minutes, il a renversé le promu.

D’abord par Hakimi d’une belle volée après un bon ballon signé Herrera (1-1, 19e). Puis par Icardi, bien servi par Mbappé (1-2, 21e). Une semaine après sa défaite lors du Trophée des Champions, le PSG démarre sa saison de reconquête du championnat par un succès dans la douleur mais compte déjà deux points d’avance sur Monaco et Lyon, accrochés à domicile. L’ESTAC peut nourrir des regrets mais peut également s’appuyer sur un contenu très prometteur pour la suite.

Car les hommes de Laurent Batlles ont bousculé l’ogre parisien. Notamment dans une entame de match où ils montré leur capacité à faire du jeu malgré le pressing adverse. La débauche d’énergie de Touzghar a poussé Kimpembe à la faute. Et si Kehrer a sauvé le coup d’un tacle magnifique dans un premier temps, le corner qui a suivi a permis aux Troyens d’ouvrir le score grâce à une tête d’El Hajjam (1-0, 9e).

De quoi ravir un Stade de l’Aube à nouveau garni et qui peut être satisfait de la performance de ses joueurs malgré la défaite. Certes, le champion de Ligue 2 a eu des temps faibles dont un fatal en première période. Il n’a toutefois jamais rien lâché et aurait pu égaliser. Mais Navas a repoussé toutes les tentatives de Ripart (28e, 35e et 90e+1) et a été impérial sur une frappe dangereuse de Tardieu (90e+1). Encourageant avant deux déplacements sur la pelouse d’équipes de "son" championnat, à Clermont puis à Strasbourg.

En face, Mauricio Pochettino pouvait compter sur Mbappé, titulaire pour sa reprise, et deux de ses arrivées estivales : Hakimi et Wijnaldum. L’international français et le latéral marocain ont été très en vue. Mbappé a délivré une passe décisive pour Icardi (1-2, 21e) et aurait pu marquer si Giraudon n’avait pas repoussé son lob sur sa ligne (25e). Remplacé dans le temps additionnel, l’attaquant parisien a déjà des jambes à l’image de son festival sur l’aile gauche (67e).

Même constat pour Hakimi, buteur pour ses débuts en Ligue 1 d’une volée puissante dans la lucarne (1-1, 19e). L’ancien joueur de l’Inter a constamment pris son couloir droit et offert des solutions à ses coéquipiers. Une recrue parisienne déjà au diapason. En attendant Messi ?

