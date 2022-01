Seko Fofana, taille patron ! Déjà sauveur du RC Lens en Coupe de France face à Lille cette année (doublé dont un but à la dernière minute), le milieu lensois a récidivé ce samedi lors de la 21e journée à Saint-Étienne. Dans le temps additionnel, sa frappe en lucarne a permis aux Sang et Or de l’emporter pour la première fois à l’extérieur depuis le 26 septembre (1-2). En attendant les résultats de Rennes et Montpellier dimanche, les Nordistes grimpent à la 4e place. Les Verts, qui ont mené jusqu’à la 77e minute et livré une belle prestation, peuvent nourrir d’immenses regrets et restent en dernière position à quatre points du 18e.

On était sur le point d’écrire que c’était le genre de match nul qui n’arrangeait personne : Saint-Étienne dans sa quête de maintien, Lens dans sa course à l’Europe. Mais un joueur, rayonnant depuis le début de la saison, a décidé de tout bousculer. Comme face à Lille, en Coupe de France, Fofana a récupéré le ballon sur l’aile gauche. Comme lors du derby, l’Ivoirien est entré dans la surface, s’est placé sur son pied droit, et sa frappe enroulée puissante a trouvé la lucarne d’un Bernardoni abattu (1-2, 90e+5).

Pourtant, les Verts avaient montré un joli visage...

Un sentiment logique pour les Stéphanois qui n’ont pas affiché le visage d’une lanterne rouge. Leur belle première période a été récompensée par l’ouverture du score de Boudebouz d’une reprise du droit sur un centre d’Aouchiche, bien aidé par Leca (1-0, 38e). Dans tous les bons coups, le milieu algérien aurait pu être également passeur décisif. Son centre était parfait mais Gourna a manqué d’application sur sa demi-volée dans la surface (72e). Un raté regrettable pour les Verts.

Car le dernier quart d’heure a été à sens unique. Sur corner, Clauss a délivré sa 9e passe décisive de la saison pour la tête de Sotoca, entré en cours de jeu (1-1, 77e). Les visiteurs ont pensé avoir raté la balle de match avec la frappe à côté de Fofana (88e). Mais le milieu lensois n’avait pas dit son dernier mot. Il permet aux siens d’enchaîner un deuxième succès de rang en championnat. A l’inverse, Saint-Étienne subit une sixième défaite consécutive. Mais une fois la déception passée, Pascal Dupraz se servira sans doute du contenu de cette rencontre pour espérer des jours meilleurs.

