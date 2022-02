Quatre mois et demi après, Lorient renoue enfin avec le succès ! Ce dimanche après-midi, les Merlus ont battu Lens (2-0), lors de la 23e journée de Ligue 1. Au stade du Moustoir, Sambou Soumano (43e) et Ibrahima Koné (76e) ont pu faire plaisir à leurs supporters. Au classement du championnat de France, les Lensois conservent leur neuvième place, tandis que les protégés de Christophe Pélissier quittent leur position de lanterne rouge et se retrouvent désormais 17es.

Sevré de victoire en Ligue 1 depuis le 22 septembre dernier, Lorient a donc eu besoin de se retrouver lanterne rouge pour la première fois de la saison pour réagir. Dans une rencontre cadenassée, les Merlus ont attendu le bon moment, juste avant la pause, pour faire la différence une première fois. Un but qui a été l'œuvre de Sambou Soumano (43e, 1-0). Le jeune attaquant sénégalais a été buteur sur les trois dernières rencontres de sa formation. Sauf que les deux premiers matches de sa série se sont soldés par une défaite.

Koné réussit ses débuts

Cette fois, les Merlus ont donc réussi à tenir, et même à enfoncer le clou. Entré en jeu seulement une petite minute plus tôt, l'attaquant malien Ibrahima Koné, pour ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs et à peine de retour de la CAN, a ouvert son compteur buts, pour le break en faveur des Lorientais (76e, 2-0). Les hommes de Christophe Pélissier, efficaces avec deux buts pour trois tirs cadrés, ont montré un beau visage, dans l'ensemble, et le score aurait même pu être plus lourd, mais Terem Moffi a trouvé le poteau (62e), tandis qu'Armand Laurienté s'est heurté à Jean-Louis Leca (73e).

Derrière, le portier lorientais Matthieu Dreyer, titularisé pour la première fois de la saison en Ligue 1, a passé une après-midi particulièrement tranquille, dans la mesure où il n'a absolument eu aucune intervention à effectuer. Lens, malgré une large possession du ballon en sa faveur (65%), a semblé sans idées durant cette rencontre et incapable de se montrer dangereux offensivement. Pire, Franck Haise perd même un joueur, à savoir Yannick Cahuzac. Pourtant remplaçant, le Lensois a été expulsé pour contestation. Il s'agit de son douzième carton rouge en Ligue 1.

Les Sang et Or n'ont remporté que deux de leurs dix dernières rencontres dans l'élite et confirment donc qu'ils marquent bel et bien le pas. A moins d'un éventuel sursaut d'orgueil, dimanche prochain, contre Bordeaux. De son côté, dernier pour la première fois de la saison, après la victoire de Saint-Etienne contre Montpellier (3-1) samedi, Lorient n'avait visiblement pas envie de trop s'éterniser à cette position si dangereuse. Une place qui pourrait encore un peu plus s'éloigner, en cas de bon résultat sur la pelouse de Monaco, dimanche prochain.

