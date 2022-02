Le LOSC n'a pas préparé sereinement son prochain déplacement sur la pelouse de Chelsea en Ligue des champions. Quatre jours avant son grand rendez-vous européen, Lille doit se contenter d'un laborieux, triste et parfois tendu match nul sans but face à Metz, ce vendredi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 (0-0). En manque d'idées face à des Lorrains venus pour défendre, les champions de France en titre n'ont cadré qu'un seul tir. Insuffisant pour remonter à la 5e place. Ils sont 9es pendant que Metz gagne aussi provisoirement une place et se retrouve 18e.

Malgré les efforts des Lillois pour prendre les choses en mains, ils n'ont rien réussi de bon dans une première période très faible techniquement. Burak Yilmaz a enchaîné les glissades au mauvais moment sur la pelouse toujours très délicate du stade Pierre-Mauroy. Positionné arrière droit, Tiago Djalo, lui, n'a pas du tout réussi à s'adapter à son nouveau poste et multiplié les pertes de balle étonnantes.

Burak Yilmaz lors de Lille - Metz en Ligue 1 Crédit: Getty Images

David encore muet

Jonathan David, lui, a mal joué le coup en entrant dans la surface messine après une récupération haute dans les pieds du très fébrile Ibrahim Amadou (14e). Ce fut l'unique situation chaude avant la pause car les Lillois se sont trop souvent empalés sur le bloc des visiteurs en voulant curieusement passer dans l'axe. Les Lorrains, eux, ont très mal négocié leurs quelques ballons de contre au plus grand désarroi de leur coach Frédéric Antonetti qui a passé son temps à pester depuis le banc de touche. "On se débarrasse du ballon", a-t-il répété vendredi soir.

Lille a tout de même montré davantage d'envie offensive et surtout de faculté de percussion sur les côtés à la reprise. C'est cependant dans l'axe et devant la zone de vérité que David s'est superbement emmené le ballon d'une aile de pigeon dans la course avant de rater son tir (52e). Monté sur un corner et bien placé devant les six mètres, José Fonte, de son côté, a été surpris en voyant le ballon arriver sur son tibia et l'a mis au-dessus de la cage de Marc-Aurèle Caillard (59e).

Lille finit à dix

Metz a aussi montré du répondant en contres notamment avec Farid Boulaya sur la gauche et Sven Botman a contré in extremis une reprise de Louis Mafouta (65e). Le rythme de la rencontre est devenu soutenu et le premier et unique tir cadré de la soirée est arrivé quand Yilmaz a lancé David à gauche de la surface adverse. Le Canadien a cependant buté sur Caillard, bien sorti pour fermer l'angle (68e). Fonte a sauvé les siens dans la foulée en détournant une reprise de Boulaya au point de penalty (70e).

Entré en jeu juste avant ces occasions, Hatem Ben Arfa ne s'est pas réellement distingué et n'a pas réussi à débloquer la situation. Jocelyn Gourvennec a ensuite lancé Renato Sanches et Edon Zhegrova (82e). Le Kosovar s'est vite montré très volontaire mais a été averti injustement après un duel devant la surface des Grenats (84e) avant de prendre un second carton jaune plus mérité et de laisser ses partenaires à dix (90e+1). Frustrés et agacés, les Dogues se sont énervés et la tension est montée dans les ultimes instants.

Sur la touche, une violente altercation a éclaté entre le staff nordiste dont Sylvain Armand et le coach messin Antonetti. Le second a été expulsé pendant que des insultes tombaient des tribunes. Alors que le match aller s'était conclu sur un score prolifique de 3-3, cette manche retour a montré les lacunes offensives de Lillois qui pourront se consoler en notant qu'ils enchaînent un second match sans prendre de but pour la première fois de la saison. C'est maigre avant de défier le champion d'Europe et du monde.

