Première mitigée pour le nouveau Bordeaux de David Guion. Les Girondins ont dû se contenter d'un match nul face à Monaco, dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1 (1-1). D'abord heureux, les Bordelais ont ouvert le score joliment par Rémi Oudin (22e) puis ont bénéficié de l'expulsion du Monégasque Aurélien Tchouaméni (34e) mais ont subi à la reprise et Marcelo a marqué contre son camp pour offrir l'égalisation aux visiteurs (67e). Ils restent derniers du classement avec 21 points comme Troyes, 17e, tandis que Monaco pointe à la 6e place.

Pleins d'envie comme les spectateurs présents en bon nombre au Matmut Atlantique, les Girondins ont d'abord fait bloc face à des Monégasques plus à l'aise techniquement. La hargne des locaux a été récompensé et ils ont même bénéficié d'une bonne dose de réussite car si Anel Ahmedhozic a glissé devant sa surface et permis à Vanderson de frapper entre les jambes de Gaëtan Poussin, le gardien est tout de même parvenu à détourner en corner (15e).

En face, Monaco qui misait sur sa maîtrise technique a fait tout l'inverse et oublié de bien défendre. Yacine Adli a tranquillement pu travailler sur la gauche de la zone de vérité avant de chercher Oudin qui a envoyé une jolie reprise au fond des filets suite à une intervention ratée de Caio Henrique (1-0, 22e). L'ASM est vite repartie de l'avant mais Wissam Ben Yedder, pas dans un grand jour, a raté la cible sur sa tentative au point de penalty (26e).

Tchouaméni sévèrement expulsé

La rencontre a basculé quand Tchouaméni, clairement esseulé à la récupération, a pris un second carton jaune sévère pour un tacle jugé dangereux sur Amadou Onana alors qu'il avait d'abord pris le ballon (34e). Philippe Clement a remplacé Kevin Volland et Sofiane Diop par Youssouf Fofana et Gelson Martins et son équipe a conservé le contrôle du jeu jusqu'à la pause. Et surtout ensuite car les joueurs de la Principauté se sont installés dans les 30 derniers mètres de Girondins curieusement passifs malgré leur supériorité numérique.

L'actif Gelson Martins a placé une petite reprise du gauche de peu à droite de la cible (50e). Ben Yedder a encore raté le cadre de justesse (57e). La défense de Bordeaux, la plus mauvaise d'Europe au moment du coup d'envoi, a fini par craquer quand Gelson Martins a percuté de la gauche vers l'axe avant de décocher un tir qu'Ahmedhozic a contré aux six mètres et qui a rebondit sur le malheureux Marcelo pour finir au fond des filets (1-1, 67e).

Après 25 journées de championnat, les Bordelais n'ont toujours pas boucler le moindre match sans prendre de but mais cette égalisation les a forcés à se secouer. Ils ont montré une belle envie offensive dans une fin de match disputée et Alexander Nübel a dû s'employer face au remuant Hwang Ui-Jo (82e). Gideon Mensah a aussi obligé Caio Henrique à repousser devant sa ligne (90e+1) alors que l'entrant monégasque Maghnes Akliouche avait alerté Poussin (87e). Bordeaux a au moins évité le pire et met fin à une série de deux défaites. L'enjeu sera plus élevé lors des deux prochaines journées avec un déplacement à Clermont et la réception de Troyes, des promus qui jouent aussi leur peau dans l'élite.

