Lille ne poursuit pas sa remontée. Alors qu’ils avaient l’occasion de revenir dans le Top 5 en cas de victoire, les Dogues ont buté sur Saint-Etienne (0-0) au terme d’une rencontre terne et pauvre en occasions de but. À cinq jours d’affronter Chelsea en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ne se sont pas rassurés et ont perdu Renato Sanches pour une blessure derrière la cuisse gauche. L'ASSE empoche un point précieux dans son opération maintien.

Le coup de sifflet final a été accueilli par la bronca du stade Pierre-Mauroy, déçu de la prestation proposée par ses joueurs. Une frustration légitime tant les Lillois n’ont que trop rarement amené le danger dans la surface stéphanoise. Hormis une fin de première période un peu plus animée, marquée par une frappe de Zeki Çelik sur le poteau après une mauvaise relance de Falaye Sacko (40e), le maître-mot de la soirée a été l'inefficacité. André Onana a raté la deuxième grosse occasion des Nordistes en ne cadrant pas sa tête à la suite d’un centre de Gabriel Gundmundsson (48e).

Pour le reste, pas grand-chose à voir. 10 tirs lillois, 11 stéphanois, soit 21 tentatives au total. Un chiffre qui peut laisser imaginer un match spectaculaire. Il en fut tout autre. La faute à cette foutue inefficacité. Car sur les 21 tirs vus ce vendredi soir, seulement 5 ont été cadrés. Pas de quoi inquiéter outre-mesure Paul Bernardoni et Léo Jardim. D’autant plus que depuis son retour dans le but lillois après la débâcle contre le PSG subie par Ivo Grbic, le Brésilien n’a pas encaissé le moindre but en cinq journées de Ligue 1. Le seul point positif de la soirée lilloise.

