Nantes redescend de son nuage. Invaincu depuis plus d'un mois et six rencontres toutes compétitions confondues avant ce samedi, le FCN a chuté à Troyes (1-0) au terme d'un match très pauvre. Iké Ugbo a inscrit le seul but d'une rencontre peu spectaculaire. Une réalisation cruciale pour l'ESTAC, qui grimpe provisoirement à la 15e place du classement en devançant Saint-Etienne avant de se rendre dans le Chaudron le week-end prochain. Les Canaris, eux, calent au moment où le rêve d'une course finale pour l'Europe commençait à pointer le bout de son nez.

