Les regrets seront immenses pour Marseille. Devant de deux buts à la mi-temps, les Olympiens ont dû concéder le nul contre Bordeaux (2-2), dimanche soir, en clôture de la 2e journée de la saison de Ligue 1. Gerson, Konrad De La Fuente et Cengiz Ünder, les recrues marseillaises ont été au niveau ce soir. Tout comme Dimitri Payet, responsable de l’animation offensive des siens. Le Turc et le numéro 10, déjà buteurs contre Montpellier ont récidivé en marquant à sept minutes d’intervalle (1-0, 34e et 2-0, 41e). Timothée Pembélé et Rémi Oudin ont ramené Bordeaux à hauteur après la pause (2-1, 51e et 2-2, 57e).

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Marseille. Menés de deux buts à la mi-temps à Montpellier, les Phocéens s’étaient imposés 3-2. Pour leurs retrouvailles avec un Stade Vélodrome incandescent, ils ont vécu la mésaventure inverse. Ce sont bien les joueurs de Jorge Sampaoli qui ont mieux démarré grâce à son quatuor offensif dont De La Fuente, intenable dans son couloir gauche. En trouvant Gerson, auteur de la passe décisive, il est à l’origine de l’ouverture du score d’Ünder (1-0, 34e). Quand Dimitri Payet a doublé la mise au terme d’une action individuelle (2-0, 41e), Marseille s’est sans doute cru à l’abri.

