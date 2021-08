Il n'a manqué qu'un vainqueur. Au terme d'un match de très grande qualité disputé dans un Bollaert en ébullition, Lens et Saint-Etienne n'ont pas su se départager (2-2), dimanche, lors de la 2e journée. Les Verts ont cueilli à froid leurs adversaires d'entrée, en ouvrant le score par Khazri (1e), mais Ganago a égalisé de la tête (38e). Bouanga a cru donner la victoire aux Stéphanois (52e), mais Fofana a offert un nul mérité aux Sang et Or (77e). Les deux équipes enchaînent un deuxième nul, mais ont affiché un visage prometteur pour la suite de la saison.

