Lens refait le coup et confirme sa supériorité dans le derby du Nord. Troisième derby et troisième victoire des Sang et Or cette saison, dans un stade Pierre-Mauroy comble samedi pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 (1-2). Du jeu et des occasions, les deux formations nordistes ont servi un spectacle divertissant, à l’image d’Artésiens séduisants et buteurs par l’intermédiaire de Przemyslaw Frankowski (4e) et Arnaud Kalimuendo (37e). Malgré un premier acte inégal, les Dogues, grâce à une tête de Xeka, ont gardé espoir juste avant la pause (45e+1). Avec plus d’envie et d’occasions en seconde période, les locaux ont tout tenté, mais sans succès. L’opération coûte cher aux champions de France en titre, toujours relégués à quatre longueurs de l’Europe. Un sésame qui se rapproche pour Lens, désormais 7e (50 points) devant son adversaire du soir, à deux petits points du top 5.

Le LOSC paye une première période manquée

Le 115e derby du Nord a livré des promesses, et elles ont été tenues. Récompensés d’une entame canon, les Sang et Or ont ouvert la marque sur un extérieur du pied de Przemyslaw Frankowski (4e), seul au second poteau après un corner. Plus en jambes et précis que leurs homologues lillois, les Artésiens ont failli rapidement corser la note, mais Arnaud Kalimuendo s’est montré bien peu inspiré au moment de faire les bons choix (20e, 26e). La troisième a finalement été la bonne pour le Tricolore, auteur de sa dixième réalisation de la saison sur un tir contré par José Fonte (37e).

Peu structuré, le LOSC a peiné à rentrer dans son match, dangereux que sur quelques braises déposées par ses artistes, Renato Sanches (21e) et Edon Zhegrova (24e) en tête. Pour sa première titularisation, l’international kosovar a coloré le jeu lillois et a souvent été l’instigateur des occasions des Dogues. C’est justement lui qui a déposé un ballon téléguidé sur Xeka, dont la tête croisée a permis aux locaux de regagner les vestiaires avec de l’espoir (45e+1).

