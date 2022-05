Troyes fait un pas de plus vers le maintien. En battant le LOSC, réduit à neuf après les expulsions de Renato Sanches et Burak Yilmaz, au Stade de l'Aube ce dimanche après-midi (3-0) grâce à trois penalties marqués, deux par Florian Tardieu et un par Iké Ugbo, l'ESTAC prend une avance confortable sur l'AS Saint-Étienne, 18e, puisqu'il compte cinq points de plus désormais et pointe à la 14e place (36 pts). Le LOSC, lui, voit l'Europe s'envoler petit à petit.

Si le LOSC se battait pour une place européenne, l'ESTAC se démenait pour son maintien en Ligue 1. Et il n'est jamais facile de jouer contre une équipe jouant sa survie. Les Lillois en ont encore eu la preuve. Dans une première période sans réelle occasion d'un côté comme de l'autre, les Dogues, qui avaient tout de même le pied sur le ballon, ont été surpris à deux minutes de la pause après un penalty donné par monsieur Delajod et transformé par Florian Tardieu (43e).

Une histoire de penalties dans l'Aube

Au retour des vestiaires, on pensait que les champions de France en titre allaient appuyer sur l'accélérateur et tout faire pour renverser les joueurs de Bruno Irles. Leur situation au classement - à 6 points de Strasbourg et de l'Europe - imposait cela. Surtout que les Troyens n'avaient, jusqu'ici, inscrit que dix buts en seconde période, le pire total dans cinq grands championnats européens.

Sauf que... Renato Sanches, a craqué mentalement à peine cinq minutes après le retour des vestiaires. Enervé, le Portugais a contesté une décision de monsieur Delajod avant de continuer à pester et donc d'être exclu (50e). En supériorité numérique, les Troyens en ont rapidement profité après une faute de Sven Botman dans le dos d'Iké Ugbo, qui s'est lui même chargé de transformer ce deuxième penalty de la rencontre (53e). Le joueur prêté par Genk a marqué son 4e but de la saison.

L'Europe s'éloigne pour le LOSC

Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté pour les Dogues. À une vingtaine de minutes de la fin du match, Burak Yilmaz a craqué à son tour. Le Turc a découpé par derrière Yoann Touzghar (69e) et logiquement pris un rouge. À neuf contre onze, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont concédé un troisième penalty en fin de match après un tacle de Benjamin André sur Yasser Larouci, une nouvelle fois transformé par Florian Tardieu (86e). Conspués par leurs propres supporters, les Lillois ont passé un sale dimanche.

Avec ce succès, les Troyens, 36 points au compteur, remontent à la 14e place de la Ligue 1 et comptent cinq unités de plus que l'ASSE, 18e et barragiste, ainsi que neuf de plus sur Bordeaux, premier relégable. Les hommes de Bruno Irles ont fait un grand pas en avant pour son maintien dans l'élite. En parallèle, les Lillois, eux, ont très certainement dit au revoir à l'Europe puisqu'ils restent à six points de Strasbourg, 5e, alors qu'il ne reste que trois matches à jouer. C'est définitivement une saison à oublier pour le champion de France 2021.

