Rennes a fait le travail et aiguise son appétit de Ligue des champions. Les joueurs de Bruno Genesio ont logiquement battu Saint-Etienne, samedi, lors de la 35e journée de Ligue 1 (2-0). Maîtres du ballon, les Bretons se sont heurtés à des Verts regroupés mais ont pu compter sur l'influent et efficace Lovro Majer pour débloquer la situation (41e). Le Croate s'est même offert un doublé en fin de match (84e). Rennes enchaîne une seconde victoire de rang et conforte sa 3e place en mettant la pression sur Monaco, qui accueillera Angers, dimanche. Toujours 18e, l'ASSE peut s'attendre à trois derniers matches des plus tendus.

Comme attendu, les Bretons ont monopolisé le ballon dans le camp de Stéphanois repliés en phase défensive dans un 5-4-1 compact. Face à ce bloc qui a fermé les espaces et s'est montré réactif pour remporter les duels, les Rennais ont peiné pendant de longues minutes. Majer a placé sa difficile petite reprise à côté de la cible (5e) et Flavien Tait, bien lancé dans la zone de vérité par Martin Terrier, n'a pas obtenu de penalty après un contact avec Ivann Maçon (10e). Cerné par les défenseurs adverses, l'avant-centre Gaëtan Laborde a peu vu le ballon et placé sa tête hors du cadre (22e).

Baptiste Santamaria est bien sorti de son inhabituel rôle de défenseur central, mais sa tête est également passée au-dessus (28e). Face à ce manque d'inspiration, de justesse et de précision rennais, les Verts ont enfin osé sortir de leur moitié de terrain. Denis Bouanga a joliment lancé un contre et donné à Adil Aouchiche, dont le tir croisé sur la gauche a obligé Dogan Alemdar à s'employer (39e). Dans la foulée ou presque, les Rennais ont puni ce sursaut stéphanois. Majer a profité d'une remise de Terrier sur un ballon mal repoussé par Eliaquim Mangala pour enchaîner petit contrôle de la poitrine dans la course et tir du gauche pour tromper Paul Bernardoni (1-0, 41e).

Flavien Tait (Rennes) face à Yvann Maçon (Saint-Étienne), samedi 30 avril 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Cette fois, Majer se charge de la finition

Avec 80% de possession à la pause (73% au final), les Rouge et Noir ont ouvert le score sur leur unique tir cadré de la première période (4 tentatives). A la reprise, l'ASSE de Pascal Dupraz a logiquement tenté de réagir, mais son avant-centre Arnaud Nordin s'est heurté au réactif Alemdar sur une reprise compliquée (48e). Nettement supérieur collectivement, Rennes n'a pas tardé à reprendre le contrôle du jeu, mais est retombé dans ses travers et Tait (52e) puis Benjamin Bourigeaud (59e) ont loupé le cadre, tout comme Santamaria sur un coup franc lointain (68e).

A l'approche du dernier quart d'heure et avec du sang frais venu du banc, les Stéphanois sont de nouveau montés d'un cran en se voulant plus ambitieux. Ils ont vite dû reculer, car leur défense a tout de suite peiné face aux enchaînements adverses. Entré en jeu (75e), Serhou Guirassy a buté sur Bernardoni après une jolie talonnade de de Terrier (83e). Quelques secondes plus tard, Mangala a mal repoussé une ouverture d'Hamari Traoré et Majer l'a sanctionné en reprenant facilement dans la zone de vérité pour signer le but du break (2-0, 84e).

Le Croate de 24 ans avait délivré 3 passes décisives lors du récital breton du match aller, qui avait précipité le départ de Claude Puel (0-5). Il s'est offert cette fois son premier doublé en Ligue 1, pour un total de 5 réalisations. Rennes confirme après sa démonstration contre Lorient lors de la précédente journée (5-0) et fait le plein de confiance avant de défier Nantes, Marseille et Lille. Saint-Etienne, qui affrontera Nice, Reims puis les Canaris, se prépare aussi à une fin de saison musclée, mais beaucoup plus stressante.

