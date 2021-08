Bordeaux - Angers : 1-1

Au Matmut Atlantique, les 22 acteurs n’ont pas tardé avant d’animer la rencontre. Et ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont été les premiers à trouver la faille, dès la 10e minute. A l'entrée de la surface angevine, l'attaquant bordelais Sékou Mara a frappé au premier poteau entre les jambes de Traoré. La frappe n’était pas très puissante mais a tout de même surpris Paul Bernardoni, peu inspiré sur ce coup…

Derrière, les Bordelais ont continué à maitriser les débats, avant de rompre peu avant la mi-temps. Sur une belle remise de Fulgini, Romain Thomas a remis Angers sur les bons rails et égalisé à la 37e minute. Au retour des vestiaires, Bordelais et Angevins se sont cherchés sans réussir à faire la différence. Dans le dernier quart d’heure, les Girondins ont poussé sans pour autant être très dangereux.

Ce que l’on retient : Bordeaux aurait pu enfin lancer sa saison. Mais il y a quand même quelques éléments de satisfaction côté Girondins.

Montpellier - Lorient : 3-1

Montpellier retrouvait la Mosson, deux semaines après un match fou perdu face à l’Olympique de Marseille. Devant son public, le MHSC s’est d’abord fait surprendre par Lorient, en concédant l’ouverture du score. Le portier montpelliérain Dimitry Bertaud s’est troué à la 20e minute sur une tête anodine d’Enzo Le Fée, et a ainsi marqué contre son camp… Derrière, Delort et sa troupe ont tenté de revenir avant la pause, en vain.

Mais au retour des vestiaires, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont vite remis les pendules à l’heure. Grâce à Téji Savanier, d’abord, qui a égalisé sur un magnifique coup franc direct à l’entrée de la surface lorientaise. Avant qu’à l’heure de jeu Stephy Mavididi ne redonne l’avantage aux siens en suivant bien une frappe manquée d’Andy Delort. Ce dernier, annoncé sur les tablettes de l’OGC Nice, a fait le break sur une très belle tête sur corner à la 83e minute. Pour Lorient, réduit à neuf après deux exclusions dans le dernier quart d’heure, ce sera un match à oublier. Le MHSC, lui, signe ainsi son premier succès de la saison.

Ce que l’on retient : En cas de départ de Delort, suivi par Nice, Montpellier aura un sacré vide à combler…

Téji Savanier (Montpellier) face à Lorient - Ligue 1 2021-22 Crédit: Getty Images

Strasbourg - Troyes : 1-1

Battus à domicile par Angers (0-2) puis par le PSG (4-2), les Strasbourgeois ont, cette fois obtenu le match nul face au promu troyen. Dans un début de match très ouvert, Yoann Touzghar, annoncé sur le départ vers Tenerife dans les prochaines heures, a fêté son très probable dernier match avec l'ESTAC en ouvrant le score d'un tir croisé de la droite de la surface adverse (19e).

Largement sollicités, les deux gardiens Matz Sels et Gauthier Gallon ont ensuite sorti le grand jeu. Strasbourg a tout donné mais le but d'Ibrahima Sissoko a été refusé (55e), avant que celui d'Adrien Thomasson ne soit validé par le VAR (77e). Kevin Gameiro, lui, s'est montré peu adroit.

Ce qu'on en retient : Alsaciens et Aubois empochent enfin leur premier point de la saison.

Metz - Reims : 1-1

Tout s'est joué dans le premier quart d'heure entre Messins et Rémois qui n'ont toujours pas gagné cette saison. Les Champenois ont frappé les premiers sur une tête imparable de Marshall Munetsi après un centre de Ghislain Konan (6e). Les Lorrains n'ont pas tardé à répondre et à "mitrailler" Predrag Rajkovic. Habib Maïga a nettoyé la lucarne gauche du portier rémois d'une superbe frappe axiale de 25 mètres (14e).

La suite du match s'est révélée plus musclée dans les duels et même électrique. Les entraîneurs Frédéric Antonetti et Oscar Garcia ont ainsi fini la rencontre en tribunes. Auteur de son premier but en pro la semaine dernière contre Montpellier (3-3), le remuant Rémois Ilan Kebbal, lui, a cru récidiver mais sa réalisation a été refusée (52e).

Ce qu'on en retient : Le troisième nul de Reims malgré une belle prestation.

