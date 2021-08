Problèmes de riche, mais problèmes quand même. Toute l'Europe s'accorde à dire que l'arrivée de Lionel Messi au PSG semble imminente. Elle pourrait être officialisée dès mardi par le club parisien. Nul doute que, dans ce laps de temps, l'entraîneur Mauricio Pochettino va déjà se pencher sur le sujet. Car voilà un nouvel élément offensif, peut-être le meilleur joueur au monde, à caser dans une attaque déjà fantastique, et dans une équipe toujours au bord du déséquilibre. Quel système utiliser pour Paris, afin de tirer le meilleur du sextuple Ballon d'Or… sans oublier les autres ?

4-2-3-1

Navas - Bernat, Ramos, Marquinhos, Hakimi - Verratti, Wijnaldum - Di Maria, Neymar, Messi - Mbappé

Les avantages

C'est, avec le 4-3-3, le système le plus utilisé par Mauricio Pochettino depuis son arrivée à Paris. L'entraîneur argentin connaît par cœur ce dispositif, travaillé à Tottenham et perfectionné à Paris, avec Neymar en "playmaker" derrière l'attaquant de pointe. Le 4-2-3-1 pourrait évidemment permettre d'aligner les nouveaux Quatre Fantastiques : Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé, et le dernier arrivé Lionel Messi, en lieu et place de Mauro Icardi. Mbappé prendrait alors la pointe de l'attaque, qu'il revendique.

Les inconvénients

Sans surprise, c'est sans doute l'équilibre qui pose problème. Il est difficile d'imaginer Messi défendre avec application dans le couloir droit - d'autant qu'Hakimi, pas vraiment spécialiste de la défense à quatre et très offensif, n'offre pas vraiment de garanties de solidité absolue juste derrière lui. Un milieu plus défensif, comme Danilo, ne règlerait pas le problème. Échanger les positions de Messi et Mbappé non plus : l'Argentin marcherait alors sur les plate-bandes de Neymar, et le Français n'est pas beaucoup plus appliqué en phase défensive.

Bilan

Ce dispositif permet de faire jouer les meilleurs. Mais les problèmes d'équilibre perçus la saison dernière vont encore s'accentuer. Lorsque le PSG sera attaqué sur son côté droit, il risque d'être à la peine. Dans les grands matches, cela risque de coincer.

4-2-4

Navas - Bernat, Ramos, Marquinhos, Hakimi - Verratti, Paredes - Di Maria, Messi, Mbappé, Neymar

Les avantages

Du point de vue purement offensif, difficile de faire mieux. Le 4-4-2 tendance 4-2-4, parfois utilisé par l'ancien entraîneur parisien Thomas Tuchel, assure une liberté totale, ou presque, aux attaquants parisiens. Di Maria et Neymar, en meneurs de jeu excentrés, pourraient parfaitement combiner avec Bernat et Hakimi dans le couloir. Messi, lui, pourrait partir de plus loin, derrière Mbappé, ou permuter avec le Brésilien. Avec un double pivot Verratti - Paredes en forme de rampe de lancement, le potentiel offensif parisien serait maximisé. Et il serait sans doute difficile d'y résister.

Les inconvénients

Ils sont les mêmes qu'avec le 4-2-3-1, en pire. Difficile de voir Neymar, Messi ou Mbappé faire le travail sur le côté droit à la perte du ballon, en reformant un 4-4-2 à plat en phase défensive. Car aucune des trois superstars n'a un profil d'ailier classique. Et le grand danger pour le PSG serait de voir son équipe rapidement coupée en deux lorsqu'elle perd le ballon, et de laisser Verratti et Paredes livrés à eux-mêmes avec un grand espace libre devant eux, en plus de subir dans les couloirs.

Bilan

C'est presque la composition rêvée, mais elle ne peut pas tenir sur la durée. Car le génie offensif ne fait pas tout, si le PSG laisse un trou béant au milieu de terrain et dans les couloirs.

4-3-3

Navas - Bernat, Ramos, Marquinhos, Hakimi - Paredes, Verratti, Wijnaldum - Neymar, Mbappé, Messi

Les avantages

D'abord, et ça compte : c'est le système le plus connu par Messi, celui pratiqué au Barça pendant quasiment deux décennies, de la formation à son départ. Au PSG, l'Argentin prendrait sans doute le côté droit, laissant la pointe à Mbappé. Dans cette configuration, le milieu parisien serait évidemment plus équilibré et plus en maîtrise, avec Paredes en pointe basse, et l'énergie de Wijnaldum pour se projeter et combler les carences défensives du trio. Et devant, les permutations incessantes et le génie de chacun devraient faire le travail.

Les inconvénients

Même si le 4-3-3 est sans doute le système à quatre défenseurs le plus équilibré, il faudra compenser encore une fois les absences défensives des ailiers et les zones libres au milieu à la perte. Wijnaldum a le coffre et l'habitude : pour les autres milieux parisiens, cela reste à voir. Même en mettant en place un pressing très haut par exemple, il risque encore d'y avoir des espaces derrière la première ligne de trois.

Bilan

Si le PSG veut évoluer à quatre défenseurs, le 4-3-3 est sans doute la solution la plus équilibrée, à la fois offensivement et défensivement. Mais le problème est toujours le même : le trio de devant fera-t-il les efforts ?

3-5-2

Navas - Kimpembe, Ramos, Marquinhos - Bernat, Verratti, Neymar, Wijnaldum, Hakimi - Messi, Mbappé

Les avantages

Partons de derrière : au niveau défensif, le 3-5-2 ressemble au choix parfait. Ramos intégré tout en laissant une place de titulaire à Kimpembe, Hakimi dans son schéma préférentiel de latéral-ailier, un double pivot Verratti-Wijnaldum (ou Paredes) avec un peu moins de tâches défensives à assurer : voilà qui est séduisant. Devant, maintenant : le système peut permettre à Neymar de garder sa position préférentielle de numéro 10 moderne, juste derrière un duo de rêve Messi-Mbappé, le second attendant les caviars.

Les inconvénients

Messi, dans l'axe, a tendance à jouer en position reculée, et à venir chercher les ballons au milieu. Exactement comme Neymar, excellent dans ce rôle l'an dernier à Paris. Cela pourrait poser problème. Ce schéma rend également plus difficiles les attaques par les côtés, même si le PSG va disposer de wing-backs de qualité avec Bernat et Hakimi. Attention à ne pas s'empaler dans l'axe - d'autant que, vu le profil des attaquants parisiens et à moins que Mbappé n'ait travaillé son jeu de tête cet été, l'option du centre sera à mettre de côté.

Bilan

C'est l'option la plus séduisante, et la plus adaptée au recrutement parisien de l'été, avec Hakimi et Wijnaldum. Reste à régler un problème : celui des rôles de Neymar et Messi.

3-4-3

Navas - Kimpembe, Ramos, Marquinhos - Bernat, Paredes, Verratti, Hakimi - Neymar, Mbappé, Messi

Les avantages

Proche du 3-5-2 dans sa configuration défensive, le 3-4-3 pourrait être privilégié par Mauricio Pochettino pour replacer son trio offensif plus près du but. Paredes pourrait alors intégrer le onze, pour apporter un peu plus de sûreté défensive. Forcément, la configuration laisse encore plus de liberté aux attaquants parisiens, et évite que Messi et Neymar ne se retrouvent dans la même zone - sur le papier, du moins. Elle est, en général, plus flexible : on peut imaginer le PSG passer en 4-3-3, avec Bernat qui renforce l'entrejeu (il l'a déjà fait) et Kimpembe à gauche, si besoin.

Les inconvénients

Malgré les apparences, c'est un système très offensif. Le milieu parisien, en cas de perte du ballon, pourrait rapidement se retrouver en difficulté. Car, comme dit à maintes reprises, Neymar ou Messi ne couvriront sûrement pas leurs latéraux, et Verratti et Paredes pourraient avoir à couvrir une trop grande zone, devant eux voire derrière eux.

Bilan

Intéressant pour sa flexibilité, pour placer Hakimi et le trio offensif dans les meilleures dispositions, mais un peu plus compliqué à équilibrer qu'un 3-5-2 par exemple.

