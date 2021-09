À quelques jours de son entrée en lice attendue en Ligue des champions, Lille n’est pas plus avancé. Pire, le champion de France en titre a enregistré sa deuxième défaite en championnat, face à Lorient, au Moustoir (2-1). Et elle ne souffre d’aucune contestation tant les Dogues ont manqué de mordant, une fois encore, face à un adversaire qui en voulait beaucoup plus. Burak Yilmaz pensait offrir un point miraculeux à son équipe avec un penalty qu’il a obtenu puis transformé mais Terem Moffi a plongé un peu plus le LOSC dans le doute avec un but tardif.

C’est peu dire que Lille ne s'apprête pas à retrouver la plus belle des compétitions dans les meilleures dispositions. Dans un Moustoir ô combien bouillant, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont été copieusement chahutés, presque d’entrée. Pour preuve, ils ont trop vite concédé l’ouverture du score. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Terem Moffi est parvenu à s’imposer en puissance face à trois défenseurs pour ensuite glisser le ballon avec lucidité à Armand Lauriente, auteur d’une frappe pleine de sang-froid (1-0, 7e).

On ne reconnaît plus Lille

Très passifs derrière et subissant trop l’agressivité positive des Merlus, les Lillois n’ont pas été non plus flamboyants sur le front de l’attaque. Il a fallu que Julien Laporte morde dans une feinte de Burak Yilmaz pour voir le LOSC marquer, sur penalty (1-1, 25e). C’était très bien payé pour les Nordistes, qui peuvent par ailleurs remercier Ivo Grbic d’avoir prolongé un peu le suspense (28e, 73e) et le manque de réussite des Merlus (40e, 70e). Ces derniers ont toutefois bien fait d’y croire jusqu’au bout, puisque Moffi a ajouté un but à ses statistiques, en venant couper au premier poteau un centre bien travaillé de Vincent Le Goff (2-1, 87e).

On pensait que la saison lilloise était définitivement lancée après la première victoire obtenue juste avant la trêve internationale. Sauf que l’essai n’a pas du tout été transformé, dans le résultat, encore moins dans la prestation. Aujourd’hui, c’est même un début de mini crise sportive qui plane sur une équipe qui était si séduisante et solide la saison dernière. Elle a pour l’heure perdu ces deux vertus qui l’avaient portée sur le trône français. Et le roi d’hier ressemble plus que jamais à un laquais qui n’a plus aucune confiance en lui. Pour Lorient, l’entame d'exercice encourageante se poursuit, avec une seule défaite au compteur en cinq journées.

