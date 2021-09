Nice - Marseille, acte II et fin de la sale histoire - on espère - le 27 octobre 2021. La Ligue de football professionnel a communiqué la date du report de la rencontre entre les deux clubs ce lundi après-midi. Le match, qui avait été interrompu le 22 août dernier après de grave incidents survenus à l’Allianz Riviera, reprendra de zéro sur terrain neutre. La LFP n’a pas encore dévoilé où elle aura lieu.

Jugée mercredi dernier, l’affaire du match interrompu suite aux jets de bouteille d’eau - l’une d’entre elle ayant atteint Dimitri Payet - et aux débordements qui ont suivi a débouché sur cette décision, prise par la commission de discipline, de faire rejouer le match alors que le Gym menait 1-0 à un quart d’heure de la fin et de retirer. La commission de discipline a également retiré un point aux Aiglons (plus un avec sursis).

Les Marseillais Dimitri Payet (un match avec sursis) et le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez (deux matches ferme) ont également été sanctionnés. Tout comme Pablo Fernandez, préparateur physique de l'Olympique de Marseille, privé "de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu'au 30 juin 2022".

