Le regard noir, la mine déconfite, José Fonte en avait gros sur le coeur au sortir de la défaite du LOSC sur la pelouse de Lorient (2-1), ce vendredi soir, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1 . Remonté, le capitaine des Dogues l'était vraiment. Et pas qu'un peu. Interrogé au micro d'Amazon Prime Video après la rencontre, il a ainsi fait passer à message à toute son équipe. Du genre clair et limpide.

"Il faut faire beaucoup mieux. C'est inadmissible. On a manqué d'agressivité, d'envie de gagner. Il faut faire beaucoup plus sans le ballon. Avec le ballon aussi. Il faut faire plus d'efforts. Il faut se parler dans le vestiaire", a-t-il expliqué, probablement conscient que le mal est profond. Deux défaites, deux nuls et une victoire en cinq matches : le bilan n'est pas vraiment à la fête pour les Champions de France, qui auront probablement bien du mal à conserveur leur couronne s'ils ne redressent pas la barre rapidement.

On a été battus dans l’engagement par Lorient

"Ce soir, on n’a pas répondu présent, a déploré Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur de Lille. On a été battus dans l’engagement par Lorient. On aurait pu prendre un point, je ne pense pas qu’on aurait pu gagner. Même si on a corrigé en deuxième mi-temps, on a eu une première période où c’était très difficile. Quand on perd un match on peut toujours tout remettre en question, les choix, la compo… Mais on n’a pas répondu présent sur le terrain, on ne peut pas prétendre à mieux en faisant des matchs pas suffisamment maîtrisés."

Pour le technicien lillois, il est "toujours difficile pour une équipe championne en titre d’enchaîner la saison d’après". Pour éviter que la sonnette ne tire vraiment l'alarme, le LOSC s'apprête à disputer une semaine cruciale : l'entrée en lice en Ligue des champions, mardi, face à Wolsfburg (21h), puis le derby face à Lens samedi prochain (17h).

