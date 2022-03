De la part de tous les titulaires, c'est inacceptable de débuter une rencontre de la sorte à ce niveau de compétition. Il y a énormément de déception." On n'en a si peu l'habitude cette saison, que le regard noir de Mauricio Pochettino à l'issue de la défaite des siens à Monaco (3-0) a presque rassuré. Oui, l'entraîneur argentin a vu la même rencontre que tout le monde, et a sans langue de bois pointé l'attitude de ses joueurs au micro de Prime Vidéo : "."

Ad

On doit se respecter nous-mêmes

Ligue 1 Le PSG sombre encore IL Y A 2 HEURES

Alors que son équipe vient d'enchaîner une quatrième défaite consécutive à l'extérieur toutes compétitions confondues, Pochettino n'a pu que constater l'entame catastrophique de ses joueurs. "On s'en sort presque bien en première période avec seulement 1-0 contre nous. Il y aurait pu facilement avoir 2 ou 3 buts encaissés de plus", a-t-il concédé. Un constat partagé par l'entraîneur monégasque Philippe Clement après le match : "3-0 c'est déjà lourd, mais ça pouvait encore être mieux."

Individuellement, les Parisiens sont (encore) passés à travers, à l'image de leurs leaders. Marco Verratti a perdu un nombre inhabituel de ballons, Presnel Kimpembe a donné l'impression d'être encore à Madrid, et même Kylian Mbappé n'a pas pu surnager, vendangeant une énorme occasion en seconde période. L'international français n'a d'ailleurs pas mâché ses mots à l'égard de son vestiaire : "On doit rester professionnels, on doit se respecter nous-mêmes, respecter le club, les gens qui nous soutiennent et nos familles."

Le fantôme de la Ligue des champions encore présent

Et bien sûr, la formation parisienne a donné le sentiment de ne pas avoir encore digéré l'énorme déception d'il y a dix jours contre Madrid. Même si ce n'est pas une excuse pour Mauricio Pochettino : "La faute n'est à mettre sur rien ni personne d'autre que nous-mêmes. On peut voir aujourd'hui à quel point l'élimination en Ligue des champions a affecté les joueurs. L'effet de la C1 sur les joueurs était immense, mais aujourd'hui l'équipe doit se libérer de cette idée-là (de la gagner, ndlr), qui nous empêche d'avoir notre meilleur rendement sur le terrain."

Mauricio Pochettino (PSG) fatigué de l'attitude de ses joueurs Crédit: Getty Images

On peut gagner 8 ou 9-0, les gens ne penseront quand même qu'à la Ligue des champions

Avec une troisième défaite de rang loin de ses bases en Ligue 1, le PSG reste malgré tout un leader confortable, qui aura au pire encore 12 points d'avance à l'issue de cette 29e journée. Ce qui devrait lui permettre de foncer vers un nouveau titre. "L'objectif c'est le 10e titre de champion de France, le reste ça importe peu j'ai l'impression…, a regretté Kylian Mbappé. On peut gagner 8 ou 9-0, les gens ne penseront quand même qu'à la Ligue des champions. Mais on va aller chercher ce 10e titre."

Toujours est-il que la manière de le remporter aura de l'importance. Avec une nouvelle humiliation, la plus sévère reçue par le club en Ligue 1 depuis deux ans et un revers 5-1 subi à Lille, le PSG donne le sentiment de ne plus avoir la tête au championnat. Problème : les Parisiens n'ont plus que cette compétition à disputer. "On a la trêve internationale pour oublier, et se remobiliser, car on se doit d'avoir une responsabilité en portant ce maillot, que l'on n'a pas eue aujourd'hui", a conclu Pochettino. Pas sûr que ça suffise à calmer les sifflets à son égard et au reste des Parisiens dans deux semaines au Parc face à Lorient.

Zidane, Conte et les autres : Mais qui veut encore entraîner le PSG ?

Ligue 1 Bien finir, la (dernière) mission impossible pour Pochettino ? IL Y A 21 HEURES