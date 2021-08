Il y a souvent des images improbables dans le football. Celle de Kylian Mbappé communiant avec le public du Parc des Princes à la fin du match contre Strasbourg ce samedi en est une. Trois heures plus tôt, le nom de l'attaquant du PSG était sifflé par une partie du public à l'annonce de la composition des équipes. Puis une deuxième fois quand elle a été répétée à quelques minutes du coup d'envoi. Cette prolongation de contrat qui n'arrive pas, ça ne passe pas auprès des supporters parisiens. Mbappé a pu s'en rendre compte. Mais cela ne l'a nullement perturbé.

L'international français a signé une prestation de haute volée. D'abord par sa capacité à être décisif. Le deuxième but parisien ne lui a pas été accordé, mais c'est bien lui qui a poussé Ludovic Ajorque à marquer contre son camp. Ensuite, il s'est mué en serviteur. Une première passe décisive adressée à Julian Draxler pour donner trois buts d'avance à Paris, une deuxième offerte à Pablo Sarabia en seconde période pour soulager le PSG alors que Strasbourg était revenu à 3-2 : sans Mbappé, ce n'était pas la même histoire. Il a été l'homme du match, celui qui a permis cette victoire (4-2).

Avec un peu plus de réalisme dans le dernier geste, et sans quelques parades de Matz Sels, ses stats auraient pu être encore plus impressionnantes. Mais son impact va bien au-delà des chiffres. Mbappé a fait de multiples différences balle au pied par ses accélérations et ses dribbles. Il a été l'un des rares Parisiens à maintenir son niveau de jeu dans le long temps faible du PSG en seconde période. Il a enfin signé cette action de grande classe, comme il en a le secret, pour sceller la victoire parisienne. Contre Strasbourg, Mbappé a montré tout son talent. Mais aussi son leadership.

"Il est concentré sur ce qu'il doit faire"

C'est bien celle-là, sa meilleure réponse. Ce n'est pas la qualité de joueur de Mbappé qui a été remise en cause par les supporters avec leurs sifflets, mais bien son implication dans le projet du PSG. Sa réticence à prolonger un contrat qui expire en 2022 a laissé la place à ce doute. Parce que l'ancien Monégasque a fait du projet sportif le premier critère de sa décision et ses dirigeants ont fait un pas important dans ce sens en recrutant Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma avant de poser la plus belle des cerises sur ce gâteau : Lionel Messi.

Messi au PSG, qu'est-ce que ça change pour Mbappé ?

Sur le terrain, Mbappé donne tout pour le PSG. Quelle que soit sa situation. C'est ce qu'il a prouvé face à Strasbourg. Et c'est comme cela qu'il a reconquis un public prompt à s'enthousiasmer sur chacune de ses actions après l'avoir chahuté avant le coup d'envoi. L'avenir dira s'il liera son futur à celui du PSG. Mais pour ce qui est du présent, il n'y a guère de doute à avoir. Son talent est à Paris, et sa tête aussi. Il a brillamment fait passer ce message pour le plus grand malheur des Strasbourgeois.

