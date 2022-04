La menace se fait de plus en plus pressante mais l'optimisme n’a pas encore changé de camp. Mis au tapis par un doublé de Lovro Majer , contre Rennes lors de la 35e journée (2-0), Saint-Etienne avait plus d’éléments encourageants à retenir que l’inverse. Méthode Coué ou lecture objective de la rencontre, Pascal Dupraz s’est chargé de dissiper les doutes toujours plus nombreux autour du maintien du club du Forez en Ligue 1. Connu pour ses saillies crues, le Haut-Savoyard a privilégié après la rencontre disputée au Roazhon Park un ton plus monotone, avec un flegme dans la voix trahi par la force d’un regard qui traduit une envie d’en découdre.

"On est venu faire le match avec cohérence. Je pense qu’on a bien conduit notre affaire contre une très belle équipe de Rennes, a commenté Dupraz au micro de Canal +. On a su leur poser des problèmes et on a affiché une meilleure cohérence défensive que ces dernières semaines. C’est important."

Pire bilan comptable en Ligue 1 à ce stade de la saison

Un retour à la cohérence qui n’empêche pas ses Verts de réaliser le pire bilan comptable de leur histoire à ce stade de la saison en Ligue 1. Une statistique, une de plus, qui n’inquiète pas le coach stéphanois. "Les joueurs ont eu cette force de revenir alors qu’ils étaient largués à la trêve, a-t-il rappelé. J’ai été extrêmement rassuré par nos attitudes, surtout défensives. Je savais que l’équipe était impliquée, les entrants ont fait le maximum. Les Verts ont la ferme intention de rester en Ligue 1." Alors, que reste-t-il à corriger pour qu’un tel groupe soit récompensé ? Un peu de tout à en croire Dupraz. Le mental ? "Les Stéphanois l’ont. J’ai l’espoir depuis la première journée. Nous savions que cela allait être difficile. Mais on ne m’aurait pas choisi si ça avait été simple."

D’autant plus que le Haut-Savoyard n’a pas été aidé par un Eliaquim Mangala fautif sur les deux buts encaissés. D’abord sur une remise plein axe de la tête, puis après une intervention au sol manquée. Deux bévues venues trahir une prestation défensive d’ensemble pourtant convaincante. "On est tombés sur une équipe bien organisée, abondait Bruno Genesio au micro de Canal +, à l’issue de la rencontre. Ils ont très bien défendu et nous ont posé quelques problèmes en deuxième mi-temps sur des situations où on a été en danger. Ils ont fait leur match et clairement, ça n’a pas été facile (de l’emporter)."

On n'a pas le choix, il faut se défoncer

Des encouragements mais l’ASSE navigue toujours dans des eaux troubles, avec désormais un match en plus par rapport à ses adversaires directs. Philosophe, Dupraz s’en remet à sa "foi" et son optimisme". Un optimisme qu’il partage avec ses joueurs, Denis Bouanga en tête. A l’origine d’une occasion d’Adil Aouchiche (39e), l’international gabonais ne baisse pas les bras : "On n’a pas le choix, il faut se défoncer."

Interrogé par nos confrères de Prime Video, le héraut des Verts s’est fendu d’une dernière tirade teintée d’espoir. "Certes, à trois journées de la fin, l’ASSE est à une place peu envieuse, barragiste. Mais gardons la foi et disons-nous simplement que chaque match doit être abordé comme une nouvelle étape de notre histoire. Puis, on n’a pas abandonné non plus l’idée de se sauver définitivement en laissant les trois places derrière nous, à d’autres concurrents. J’ai bon espoir que l’ASSE se maintienne en Ligue 1." Dans cette situation, difficile de déjuger le pompier Dupraz.

