L'OM va pouvoir compter sur Arkadiusz Milik face au FC Nantes, mercredi. L'attaquant polonais est de retour dans le groupe, comme annoncé par le club olympien ce mardi soir. "Il est très possible qu'il soit dans le groupe demain", avait déclaré Sampaoli en début d'après-midi à propos de son buteur polonais. Celui-ci avait donné une première confirmation en postant sur Twitter une photo légendée "Ready to comeback" (prêt à revenir). Et Milik figure donc bien dans le groupe annoncé par l'OM en début de soirée.

Ad

L'ancien Napolitain s'était blessé le 24 mars à une cuisse avec sa sélection. La blessure a été un peu plus longue à guérir que prévu et son retour, annoncé imminent depuis près de deux semaines, a été plusieurs fois reporté. Face à Nantes mercredi au Vélodrome, il pourrait disputer quelques minutes avant de jouer un rôle plus important dans le sprint final lancé par l'OM, qui vise la 2e place en L1 et le titre en Ligue Europa Conférence.

Ligue Europa Conférence L'OM devra faire sans son virage Nord pour la demi-finale face à Feyenoord IL Y A 2 HEURES

Mais Sampaoli devra donc en revanche faire sans Under, sorti touché au genou dimanche à la pause du match perdu face au PSG. "Il doit passer des examens à un genou cet après-midi" mais il semble très peu probable qu'il soit dans le groupe, avait prévenu Sampaoli en conférence de presse.

Ligue 1 Donnarumma, quarante jours en enfer HIER À 16:03