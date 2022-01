La Ligue de football professionnel (LFP) a actualisé mercredi son protocole d'organisation des matches, incorporant le pass vaccinal entré en vigueur lundi et permettant aux joueurs guéris du Covid-19 de reprendre la compétition plus rapidement, sans dérogation. Le pass vaccinal concerne "les joueurs susceptibles de participer au match" et "tout le personnel technique et opérationnel susceptible d'être en contact avec les joueurs lors de la préparation du match, et le jour du match au sens de'personne contact'", rappelle le texte, envoyé aux clubs mercredi.

Cinq jours d'isolement minimum

Le protocole de la LFP, dans sa septième version depuis juillet, maintient des tests obligatoires, antigéniques ou PCR, à 48 heures du coup d'envoi, mais en exempte les joueurs ou membres du staff élargi qui ont été contaminés par le coronavirus dans les six mois. Cette modification s'ajoute à la réduction du délai de reprise des joueurs, désormais possible dès la sortie d'isolement, "à la discrétion du médecin de club et sans demande de reprise anticipée", est-il précisé.

Un joueur infecté, ayant un schéma vaccinal complet, peut sortir d'isolement au bout de cinq jours pleins, s'il a obtenu un test négatif et qu'il n'a plus de symptômes depuis 48 heures, ce qui n'a pas changé. Mais les nouvelles dispositions lui permettent de rejouer en compétition au sixième (en cas de sortie d'isolement anticipée) ou huitième jour après son test positif, indique l'instance. Auparavant, une période de réathlétisation de sept jours après la sortie d'isolement retardait la reprise de la compétition des joueurs, qui s'effectuait au mieux au treizième jour, sauf en cas de dérogation.

Angers, Lorient et Troyes les plus touchés en L1

Plus de 200 joueurs de L1 ont été testés positifs entre Noël et la mi-janvier. Des clubs comme Angers, Lorient ou encore Troyes ont été particulièrement touchés, ce qui a contraint la Ligue à reporter certains matches. Arme critiquée du gouvernement contre le variant Omicron, le pass vaccinal a remplacé lundi le pass sanitaire, et concerne toutes les personnes de plus de 16 ans pour accéder aux restaurants, aux lieux de loisirs ou pour effectuer des déplacements de longue distance avec des transports publics interrégionaux.

