Huit journées de disputées, seulement. Mais un gouffre, déjà. Le PSG dispose d’une marge de neuf unités, en tête de Ligue 1, ce dimanche à l’issue du huitième round. Les Parisiens ont fait le plein (24 points) alors que le RC Lens, vainqueur au Vélodrome contre l’OM (2-3) est leur plus proche poursuivant, avec 15 points, soit neuf de retard.

Marseille (14 pts), qui passe de 2e à 3e, pourrait se faufiler entre le vice-champion de France et les Sang et Or, en cas de succès à Nice le 27 octobre, en match reporté. Les Aiglons (4e, 13 pts), qui ont été pénalisés d’un point en raison des incidents intervenus lors du premier opus de la rencontre en question, peuvent en faire de même.

En queue de peloton, Saint-Etienne ferme la marche (3 pts). Brest occupe la pénultième place (4 pts), alors que Metz est dans la position du barragiste, en raison d’une moins bonne différence de buts que Troyes (6 pts pour les deux équipes).

Classement : Points et matches joués : 1. PSG 24 pts (en 8 matches) 2. Lens 15 pts (en 8 m) 3. OM 14 pts (en 7 m) 4. Nice 13 pts (en 7 m) 5. Angers 13 pts (en 8 m) 6. Lorient 13 pts (en 8 m) 7. OL 12 pts (en 8 m) 8. Monaco 11 pts (en 8 m) 9. Lille 11 pts (en 8 m) 10. Nantes 10 pts (en 8 m) 11. Reims 10 pts (en 8 m) 12. Strasbourg 10 pts (en 8 m) 13. Rennes 9 pts (en 8 m) 14. Montpellier 9 pts (en 8 m) 15. Clermont 9 pts (en 8 m) 16. Bordeaux 7 pts (en 8 m) 17. Troyes 6 pts (en 8 m) 18. Metz 6 pts (en 8 m) 19. Brest 4 pts (en 8 m) 20. Saint-Etienne 3 pts (en 8 m)

