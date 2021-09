Les tops

Cette fois, David est bien lancé

La saison dernière, son retard à l'allumage avait fait jaser. Jonathan David, recrue la plus chère de l'histoire du LOSC, avait mis onze journées à débloquer son compteur. Pour sa deuxième saison en L1, le Canadien est parti beaucoup plus fort, en témoigne son doublé décisif face à Strasbourg samedi (1-2)

Malgré le début d'exercice compliqué de Lille, et trois premières journées sans but, David a déjà scoré quatre fois en huit matches. Ce qui le place au contact de Mbappé ou Dembélé, et à une longueur de Gouiri, meilleur buteur de l'élite pour le moment. A ce rythme, ses treize buts de l'an dernier devraient facilement être dépassés. Et il fait toujours office de porte-bonheur : Lille a remporté les 14 matches dans lesquels David a marqué.

Jonathan David buteur avec le LOSC Crédit: Getty Images

A Paris, les milieux dans le mille

Pas de Verratti ? Pas de souci pour Paris. A force, on en oublierait presque que le PSG a disputé six de ses huit matches de championnat sans son milieu de terrain italien. Car en son absence, Idrissa Gueye et Ander Herrera se sont bien amusés. Face à Montpellier, les deux hommes se sont encore occupés de tout : toujours aussi précieux à la récupération, le Sénégalais et l'Espagnol ont encore fait des étincelles sur le plan offensif. Le premier a ouvert le score d'une frappe somptueuse, pied gauche. Le second a trouvé la barre transversale juste avant la pause. Les voilà donc à égalité, avec trois buts chacun cette saison. Seul Kylian Mbappé fait mieux pour le club parisien.

Supporters marseillais et lensois unis dans l’hommage

Il n’y a pas eu de tension manifeste entre supporters lensois et marseillais, dimanche au Vélodrome. Un retour à la norme qui fait du bien, une semaine après un derby nordiste marqué par l’envahissement de la pelouse de Bollaert, à la mi-temps, et alors que les incidents en tribunes (et même jusqu’au terrain) sont légion depuis le début de la saison.

Sang et Or et Phocéens ont même été unis l’espace de quelques instants. Au moment de rendre hommage à un membre des Fanatics prénommé Clément, décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, en rentrant du déplacement de l’OM à Angers. Les chants en son honneur ont été entonnés par les deux parties du public, tandis que les joueurs marseillais ont porté un t-shirt avec l’inscription "Clément à jamais Fanatics" durant leur échauffement.

L'hommage des supporters marseillais à Clément lors du match opposant Marseille à Lens, le 26 septembre 2021, en Ligue 1 Crédit: Imago

100% de réussite pour les tireurs de penalties... sauf Gouiri

David, Faivre, Mangani, Sotoca, Payet. Qu'ont en commun ces cinq hommes ? Ils ont tous les cinq tiré et converti un penalty lors de cette 8e journée. Et c'est tout sauf anecdotique. Depuis le début de saison, 24 coups de pied de réparation ont été accordés. Et 22 d'entre eux ont été transformés en but. De quoi porter le taux de réussite à 91,67%. Jamais ce pourcentage n'avait été aussi élevé lors des 30 dernières saisons, en Ligue 1. D'ailleurs, un seul homme a failli dans cet exercice jusqu'ici : le malheureux Amine Gouiri, à 2/4.

Le coaching gagnant de Garcia

La très belle inspiration du week-end est pour Oscar Garcia. Quelques minutes après que ses hommes ont concédé l'égalisation face à Nantes, l'entraîneur espagnol a décidé d'opérer trois changements d'un coup. Avec, notamment, l'entrée d'Hugo Ekitike. Résultat ? Reims s'est finalement imposé (3-1) ce dimanche, grâce à un doublé du nouvel entrant, en huit minutes chrono. Le fameux "coaching gagnant".

Hugo Ekitike, à droite, auteur d'un doublé avec Reims face à Nantes (3-1), le 26/09/2021 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Les flops

Bajic, la mauvaise relance qui gâche tout

Durant un peu moins d'une heure, Stefan Bajic a tout réussi. Une double parade dès le début de match, un face à face remporté devant Gouiri... bref, le portier stéphanois, aligné en lieu et place d'Etienne Green, suspendu, a largement maintenu Saint-Etienne à flot contre Nice samedi. Oui mais voilà, il a complètement manqué une relance au pire moment, puisque les Verts couraient après le score et semblaient, peu à peu, prendre le dessus sur les Aiglons. Le gardien de 19 ans a immédiatement été puni, par Stengs (0-2, 54e). Et Sainté ne s'en est jamais remis (0-3).

Denayer, Boateng, Slimani : l'OL frappé par une hécatombe

Les craintes de Peter Bosz se sont confirmées. Vendredi, l'entraîneur de l'OL évoquait les forfaits de Moussa Dembélé et Malo Gusto pour le match contre Lorient dans ces termes : "Je suis inquiet bien sûr, mais ça fait quelques semaines que je le suis quand je vois le calendrier. [...] Je crains d'avoir des blessures. Ça va se reproduire, malheureusement." Le Néerlandais ne s'est pas trompé.

Ce samedi au Groupama Stadium (1-1) , Lyon a d'abord perdu Jason Denayer, blessé en début de match. Puis, en seconde période, Jérôme Boateng et Islam Slimani (entré en jeu un peu plus tôt) ont également dû céder leur place. L'infirmerie se remplit, avant la C3, et surtout le derby à Saint-Etienne...

Onze effrayant vs équipe presque banale : pour une fois, la L1 sort grandie du mercato

Rennes, mêmes occasions, différentes conclusions

Il y a une semaine, Rennes s'était offert un festival offensif face à Clermont (6-0). Les Bretons avaient tenté pas moins de 21 tirs, pour 10 cadrés. Dimanche, à Bordeaux, les hommes de Bruno Genesio ont eu à peine moins d'occasions (18 tirs, 8 cadrés). Mais le résultat, lui, a été bien différent (1-1). La faute à Benoît Costil, d'abord, mais aussi au manque de réalisme chronique des joueurs du SRFC. Le potentiel est là. Reste à trouver la bonne carburation.

A Clermont, c'est toujours portes ouvertes

On ne va pas s'en plaindre : en Ligue 1, Clermont a décidé de rester fidèle à ses principes. Qu'importe les circonstances. Une semaine après avoir encaissé six buts à Rennes, les hommes de Pascal Gastin ont encore décidé de faire le jeu, dimanche, face à Monaco. Ça a d'abord payé, puisque les promus ont logiquement ouvert le score. Mais ensuite, ils ont subi le réalisme froid de l'ASM, qui a inscrit trois buts sur ses trois seuls tirs cadrés du match. A l'arrivée, la note est salée : les coéquipiers de Mohamed Bayo ont encaissé quatorze buts lors de leurs quatre derniers matches. Les Clermontois vont-ils devoir resserrer le jeu ?

Les Monégasques fêtent le but de Kevin Volland lors de Clermont-Monaco (1-3) lors de la 8e journée de Ligue 1 Crédit: Getty Images

