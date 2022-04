Jocelyn Gourvennec, la défaite qui fait très mal. Deux semaines après l'épisode Hatem Ben Arfa, le LOSC a vu sa série de huit rencontres sans revers en championnat prendre fin de manière douloureuse face au RC Lens lors du derby du Nord (1-2), samedi soir, lors de la 32e journée de Ligue 1. Une défaite qui a remis en avant les carences du champion en titre, une équipe volontaire mais limitée dans la finition et beaucoup plus friable défensivement que sous l'ère Christophe Galtier.

La possibilité de voir le champion de France en titre terminer sa "saison d'après" bredouille s'est renforcée après ce nouvel échec à Pierre-Mauroy. Celui qui a le mieux compris les dégâts comptables et psychologiques de ce revers, c'est évidemment Jocelyn Gourvennec. A chaud, le technicien est apparu abattu au moment de commenter le résultat. "C'est dur à accepter car d'habitude, l'équipe répond présente dans les grands matches, mais pas ce soir... On a eu un meilleur visage en seconde période mais ce n'est pas suffisant, on n'a pas répondu présent. Là, c'est difficile d'arracher les matches... On est extrêmement déçus, je suis extrêmement déçu, je vis ça comme un affront, comme une blessure, et ça fait mal, très mal", a-t-il commenté.

Un calendrier abominable pour le LOSC

Pourtant décidés à être plus offensifs que d'habitude, ce qui était justement le reproche de Ben Arfa après Bordeaux, Gourvennec et ses hommes se sont fait prendre à leur propre piège. Opportuniste, Lens a marqué en premier, contrôlé, avant de mener de deux buts à la 37e minute. La réduction du score de Xeka n'a rien changé au scénario de ce match, où le LOSC a tenté, mais surtout été maladroit dans l'exécution. En gros, il y avait tous les pièces du puzzle, mais pas mises dans le bon ordre.

"On s'est plombé notre match. On voulait attaquer fort et on s'est fait piéger au bout de quatre minutes sur un corner où on n'est pas attentifs...", a ajouté Gourvennec. "Comme ça, on ne peut pas gagner un match à enjeu, un derby qui était important pour nos supporters. On fait une mi-temps sur deux et sur des matches comme ça, ça ne peut pas fonctionner. On doit s'excuser auprès de nos supporters. On déçoit tout le monde et on se déçoit nous-mêmes."

Alors qu'il visait une remontée fantastique et un peu inespérée vers les strapontins européens après un départ diesel, le LOSC s'est pris les pieds dans le tapis depuis le début du mois d'avril, le nul face aux Girondins de Bordeaux (0-0) faisant office de point de départ à une série de trois rencontres sans victoire. A six journées du terme, le club nordiste, 8e avec 48 points, est à 11 points de l'OM et de la 2e place, 8 de la 3e (Stade Rennais) et provisoirement à 4 de la 5e (Strasbourg), synonyme de Ligue Europa Conférence, le tout dernier ticket pour les compétitions du Vieux Continent en 2022-2023.

La suite pour Lille va s'annoncer corsée. Si les déplacements à Reims, mercredi prochain, et à Troyes le 1er mai, peuvent éventuellement aider à rebondir, le reste du calendrier fait peur. Dans une semaine, il faudra recevoir un candidat pour l'Europe, le RC Strasbourg de Julien Stéphan, puis Monaco (6 mai, 36e journée), aller à Nice (14 mai, 37e journée) et recevoir à nouveau le Stade Rennais, lors de la dernière journée (21 mai, 38e journée). Un menu copieux, face à des équipes qui visent l'Europe. Un menu qui fait peur et qui laisse présager une fin d'exercice en pente descendante. A moins qu'un dernier sursaut d'orgeuil ne survienne.

Les Lensois Patrick Berg et Jonathan Gradit entourent le Lillois Gabriel Gudmundsson lors du Derby du Nord en Ligue 1 Crédit: Getty Images

