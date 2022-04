En termes de blessure, il n’a plus rien". Première bonne nouvelle : Rémy Cabella n'est plus en Russie, et a signé son retour en Ligue 1 depuis cette semaine . Encore meilleure nouvelle, le milieu offensif est visiblement au top physiquement, au point de pouvoir candidater à du temps de jeu dimanche soir à Marseille (21h00), contre un club dont il a porté les couleurs pendant deux saisons. "Il est plutôt bien, voire très bien après avoir passé tous les tests physiques, s'est réjoui Olivier Dall'Oglio après la signature de son nouveau joueur du côté de Montpellier.".

Le profil pour dynamiter le MHSC

Après avoir vécu des dernières semaines très mouvementées, le joueur de 32 ans a choisi de retrouver son club formateur, à l'instar de Kévin Gameiro avec Strasbourg l'été dernier, qui connaît une relative réussite avec les Alsaciens (9 buts cette saison). Mais en dehors du coup de publicité évident pour le club héraultais, Cabella peut réellement et concrètement venir aider le MHSC sur le plan sportif. Un coup de pouce qui serait d'ailleurs plus que bienvenu pour le club pailladin, un temps prétendant à l'Europe et aujourd'hui onzième de Ligue 1.

Si l'équipe de Dall'Oglio n'a pas toujours été régulière cette saison, elle proposait au moins un jeu alléchant et du contenu spectaculaire en fin d'année 2021. Ces dernières semaines, le mot plus adéquat pour qualifier les prestations montpelliéraines semble être… "fade". Et justement, Rémy Cabella peut venir vaincre cette "mollesse" dans le jeu de sa nouvelle équipe par son profil de dynamiteur, capable d'éliminer, d'amener du rythme offensif et une créativité dont l'attaque héraultaise orpheline de Gaëtan Laborde et Andy Delort depuis l'été dernier semble manquer cruellement. "C’est un joueur d’expérience, de haut niveau qui connaît bien la maison et s’y sent bien. Cela nous fait très plaisir de l’accueillir", n'a pas manqué de souligner l'entraîneur du MHSC en conférence de presse.

Libérer le capitaine Savanier

Plus concrètement, Cabella peut aussi par son profil venir soulager Téji Savanier. Cantonné à un rôle de numéro 10 peut-être trop limitant pour ses qualités, le capitaine montpelliérain pourrait être repositionné un peu plus bas grâce à l'arrivée de l'ancien stéphanois, aux caractéristiques plus offensives. Sa présence dans le onze pourrait lui octroyer le rôle de meneur de jeu, ou redonner les clés du jeu à Florent Mollet en confiant une des ailes du 4-2-3-1 à la nouvelle recrue montpelliéraine : la polyvalence de Rémy Cabella est aussi un des grands atouts de son jeu.

D'une manière ou d'une autre, Savanier pourrait redescendre plus bas, toucher davantage de ballons et orienter plus efficacement le jeu, dans un rôle où il a été le plus performant avec Montpellier la saison dernière. Lui qui avait pourtant bien commencé la saison, auréolé du brassard de capitaine, piétine ces dernières semaines et peine à retrouver ses meilleures sensations, comme en témoigne sa panenka ratée contre Nice (0-0) il y a un mois. Un changement dans l'équipe de départ pourrait lui être bénéfique.

Une expérience indiscutable

Enfin et surtout, Rémy Cabella possède un CV qui parle pour lui. A 32 ans, il possède l'expérience et un sens de la "grinta" dont auraient bien besoin beaucoup de clubs de Ligue 1. Il n'y a d'ailleurs pas de surprise à ce que plusieurs clubs français plus huppés que Montpellier soient déjà aux renseignements à son sujet. En ayant connu trois clubs dans l'Hexagone, un titre de champion de France, plusieurs campagnes européennes et quatre sélections avec les Bleus, il y a de quoi frémir d'impatience à l'idée de le voir rejouer dans le championnat de France.

Rémy Cabella avec Montpellier lors de son premier passage avec le club héraultais Crédit: Eurosport

Avec Krasnodar, l'international tricolore a signé une fin d'année 2021 plutôt satisfaisante, avec quatre buts et six passes décisives. Mais il n'a plus joué depuis fin novembre, et c'est là le plus gros point d'interrogation pour Olivier Dall'Oglio et son staff : "L’inconnu, c’est le rythme. Comme c’est une nouvelle équipe pour lui, son intégration se fera petit à petit. Mais puisque Rémy est très motivé, comme on l’a senti au quotidien, pourquoi ne pas l’intégrer rapidement ?" Et si les performances sont à la hauteur de la motivation affichée par l'ancien enfant du club, les motifs de réjouissance seront légion côté pailladin. Possiblement dès ce dimanche face à l'ennemi du Sud.

