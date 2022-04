Presque huit ans après son départ en mai 2015, Rémy Cabella fait son retour à Montpellier. Après avoir enchaîné les aventures à Newcastle, Marseille, l'ASSE et Krasnodar, le champion de France 2012 s'est officiellement engagé jusqu'à la fin de saison avec son club formateur. Selon les informations de France Bleu Hérault, il a signé un contrat de deux ans et demi, même si la durée du bail n'a pas été précisée par le MHSC.

Libre depuis son départ du club russe, Cabella effectue donc son come-back en Ligue 1. "Rémy était en rééducation ici pour soigner une blessure. En raison de la situation actuelle en Ukraine, nous avons eu l’opportunité de l’engager jusqu’à la fin de la saison. Rémy le souhaitait, il devrait reprendre avec le groupe rapidement (...) C’est bien pour nous, c’est bien pour lui, et après on verra si l’histoire se poursuit la saison prochaine. Pour l’instant nous le récupérons jusqu’à la fin de la saison. J’espère qu’il va s’éclater et qu’il va nous apporter ce qu’il peut nous apporter", a indiqué Laurent Nicollin.

"Je suis content d'être là et je vais tout donner pour l'équipe", a confié de son côté Cabella, qui parle d'un "retour à la maison".

